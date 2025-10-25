https://ria.ru/20251025/krasnodar-2050577411.html
В Краснодаре 700 человек эвакуировали из школы из-за пожара
В Краснодаре 700 человек эвакуировали из школы из-за пожара - РИА Новости, 25.10.2025
В Краснодаре 700 человек эвакуировали из школы из-за пожара
Семьсот человек, из них 660 детей, эвакуировали из школы в Краснодаре из-за пожара, возгорание ликвидировано, сообщили журналистам в ГУМЧС по Краснодарскому... РИА Новости, 25.10.2025
