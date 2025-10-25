Рейтинг@Mail.ru
В Краснодаре 700 человек эвакуировали из школы из-за пожара
14:17 25.10.2025
В Краснодаре 700 человек эвакуировали из школы из-за пожара
происшествия, краснодар, россия, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Краснодар, Россия, Краснодарский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Сотрудник МЧС России. Архивное фото
КРАСНОДАР, 25 окт - РИА Новости. Семьсот человек, из них 660 детей, эвакуировали из школы в Краснодаре из-за пожара, возгорание ликвидировано, сообщили журналистам в ГУМЧС по Краснодарскому краю.
"В 12.48 25 октября 2025 года диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о задымлении по адресу: город Краснодар, ул. Автолюбителей… Ориентировочная площадь пожара составила 2 квадратных метра. Возгорание ликвидировано. Возможны изменения в площади пожара. Проведена эвакуация 700 человек, из них 660 детей", говорится в сообщении.
На месте работает дознаватель МЧС России, который установит все обстоятельства случившегося. К ликвидации пожара привлечено от МЧС России 35 человек личного состава, 10 единиц техники, отметили в пресс-службе.
"Информация оперативная, подлежит уточнению", - добавили в ГУМЧС.
Нашивка сотрудника МЧС России - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
В Чите из-за задымления в школе эвакуировали почти 260 детей
24 октября, 13:55
 
ПроисшествияКраснодарРоссияКраснодарский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
