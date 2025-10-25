Рейтинг@Mail.ru
"Инопланетный корабль" 3I/ATLAS готовится к маневру
25.10.2025
"Инопланетный корабль" 3I/ATLAS готовится к маневру
"Инопланетный корабль" 3I/ATLAS готовится к маневру
"Инопланетный корабль" 3I/ATLAS готовится к маневру

Астрофизик Леб: межзвездный объект 3I/ATLAS может совершить маневр Оберта

Межзвездный объект с кометными свойствами 3I/ATLAS
© Фото : International Gemini Observatory
Межзвездный объект с кометными свойствами 3I/ATLAS. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Пролетающий через Солнечную систему межзвездный объект 3I/ATLAS может уже на следующей неделе осуществить гравитационный маневр Оберта, об этом сообщил в своем блоге астрофизик из Гарварда Ави Леб.
"Когда 3I/ATLAS достигнет оптимального времени для маневров Оберта? Всего через восемь дней после соединения с Солнцем. Двадцать девятого октября 2025 года 3I/ATLAS достигнет перигелия в 203 миллиона километров", — написал он.
Межзвездный объект 3I/ATLAS, обнаруженный 1 июля 2025 года - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Новые подробности об "инопланетном корабле" 3I/ATLAS встревожили ученого
19 августа, 16:50
По словам ученого, если предположить, что межзвездный объект 3I/ATLAS представляет из себя массивный корабль-носитель, то он, вероятно, продолжит движение по своей первоначальной гравитационной траектории и в конечном итоге покинет Солнечную систему.
"В этом случае маневр Оберта может быть применен к мини-зондам, которые он запускает в перигелии к планетам Солнечной системы", — пояснил Леб.
В тоже время ученый подчеркивает, что на данный момент межзвездный объект 3I/ATLAS, скорее всего, является естественной кометой, поэтому сам маневр Оберта должен серьезно рассматриваться как событие, связанное с концепцией "черного лебедя", пусть его вероятность и невелика.
Гейзеры на поверхности Энцелада, его океан и подогревающее его пористое ядро - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
Главный кандидат на обитаемость. Что скрывает инопланетный океан
22 декабря 2023, 08:00
"Однако небольшую возможность маневра Оберта следует серьезно рассматривать как событие "черного лебедя" с малой вероятностью, учитывая его огромные последствия для человечества", — заявил ученый.
Межзвездный объект 3I/ATLAS заметили 1 июля. Ученые позже установили, что это комета из другой звездной системы. Ее кома (облако газа и пыли вокруг ядра) — около 24 километров в диаметре. Компьютерная модель показала примерный возраст: более семи с половиной миллиардов лет — на три миллиарда старше Солнца. Возможно, это самая старая из когда-либо наблюдавшихся комет.
В сентябре Ави Леб сообщил, что пролетающий через Солнечную систему межзвездный объект 3I/ATLAS претерпел "аномальную эволюцию", начав менять свой цвет.
В августе Ави Леб сообщил, что 3I/ATLAS излучает собственный свет, похожий на свечение фар автомобиля, при этом источник свечения не установлен. Он предположил, что 3I/ATLAS может быть искусственным объектом с мощным источником энергии, способным генерировать видимый за миллионы километров свет.
Радиотелескоп - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
Ученые заявили о кардинальном прорыве в поиске инопланетной жизни
18 июля 2023, 05:50
 
