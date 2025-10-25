"Инопланетный корабль" 3I/ATLAS готовится к маневру

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Пролетающий через Солнечную систему межзвездный объект 3I/ATLAS может уже на следующей неделе осуществить гравитационный маневр Оберта , об этом сообщил в своем Пролетающий через Солнечную систему межзвездный объект 3I/ATLAS может уже на следующей неделе осуществить гравитационный, об этом сообщил в своем блоге астрофизик из Гарварда Ави Леб.

"Когда 3I/ATLAS достигнет оптимального времени для маневров Оберта? Всего через восемь дней после соединения с Солнцем. Двадцать девятого октября 2025 года 3I/ATLAS достигнет перигелия в 203 миллиона километров", — написал он.

По словам ученого, если предположить, что межзвездный объект 3I/ATLAS представляет из себя массивный корабль-носитель, то он, вероятно, продолжит движение по своей первоначальной гравитационной траектории и в конечном итоге покинет Солнечную систему.

"В этом случае маневр Оберта может быть применен к мини-зондам, которые он запускает в перигелии к планетам Солнечной системы", — пояснил Леб.

В тоже время ученый подчеркивает, что на данный момент межзвездный объект 3I/ATLAS, скорее всего, является естественной кометой, поэтому сам маневр Оберта должен серьезно рассматриваться как событие, связанное с концепцией "черного лебедя" , пусть его вероятность и невелика.

"Однако небольшую возможность маневра Оберта следует серьезно рассматривать как событие "черного лебедя" с малой вероятностью, учитывая его огромные последствия для человечества", — заявил ученый.

Межзвездный объект 3I/ATLAS заметили 1 июля. Ученые позже установили, что это комета из другой звездной системы. Ее кома (облако газа и пыли вокруг ядра) — около 24 километров в диаметре. Компьютерная модель показала примерный возраст: более семи с половиной миллиардов лет — на три миллиарда старше Солнца. Возможно, это самая старая из когда-либо наблюдавшихся комет.

В сентябре Ави Леб сообщил, что пролетающий через Солнечную систему межзвездный объект 3I/ATLAS претерпел "аномальную эволюцию", начав менять свой цвет.