Ульянов рассказал о разработке конвенции против киберпреступности - РИА Новости, 25.10.2025
21:08 25.10.2025
Ульянов рассказал о разработке конвенции против киберпреступности
Ульянов рассказал о разработке конвенции против киберпреступности

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Страны Запада выступали против разработки предложенной Россией конвенции ООН против киберпреступности, однако ее подписали 65 стран, обратил внимание постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
В субботу в Ханое состоялось подписание конвенции ООН против киберпреступности, разработанной Генеральной прокуратурой России при координирующей роли МИД РФ и принятой Организацией объединенных наций в декабре 2024 года. Документ уже подписали 65 государств.
"В 2019 году западные страны проголосовали на Генеральной Ассамблее ООН против разработки предложенной Россией конвенции ООН о киберпреступности. Однако решение о начале переговоров было принято большинством государств. Со временем западные государства присоединились к процессу. Сегодня в Ханое конвенцию подписали 65 стран", - написал Ульянов в соцсети Х.
В субботу президент России Владимир Путин назвал подписание конвенции историческим событием, которое стало возможным благодаря поддержке большинством стран мира инициативы, выдвинутой Россией.
