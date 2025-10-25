https://ria.ru/20251025/konventsiya-2050616552.html
Ульянов рассказал о разработке конвенции против киберпреступности
Ульянов рассказал о разработке конвенции против киберпреступности - РИА Новости, 25.10.2025
Ульянов рассказал о разработке конвенции против киберпреступности
Страны Запада выступали против разработки предложенной Россией конвенции ООН против киберпреступности, однако ее подписали 65 стран, обратил внимание постпред... РИА Новости, 25.10.2025
2025-10-25T21:08:00+03:00
2025-10-25T21:08:00+03:00
2025-10-25T21:08:00+03:00
в мире
россия
ханой
вена
михаил ульянов (дипломат)
владимир путин
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1c/1918846977_0:88:2769:1646_1920x0_80_0_0_226e5093ec4867e3f160305633921c5a.jpg
https://ria.ru/20251025/oon-2050542887.html
https://ria.ru/20251021/mery-2049540816.html
россия
ханой
вена
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1c/1918846977_154:0:2615:1846_1920x0_80_0_0_a3dc68bd520a0738fcc6fc47cceefb59.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, ханой, вена, михаил ульянов (дипломат), владимир путин, оон
В мире, Россия, Ханой, Вена, Михаил Ульянов (дипломат), Владимир Путин, ООН
Ульянов рассказал о разработке конвенции против киберпреступности
Ульянов рассказал о ранней позиции Запада по конвенции против IT-преступности