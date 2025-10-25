Рейтинг@Mail.ru
Журналист высмеял конфуз Зеленского на встрече со Стармером - РИА Новости, 25.10.2025
15:17 25.10.2025 (обновлено: 16:11 25.10.2025)
Журналист высмеял конфуз Зеленского на встрече со Стармером
Журналист высмеял конфуз Зеленского на встрече со Стармером
Для фото Владимира Зеленского и премьер-министра Великобритании Кира Стармера специально собрали публику, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. РИА Новости, 25.10.2025
Журналист высмеял конфуз Зеленского на встрече со Стармером

Боуз: публику для фото Зеленского и Стармера собрали специально

© Getty Images / WPA Pool / Henry NichollsПремьер-министра Великобритании Кира Стармера и Владимира Зеленского приветствуют украинские школьники в Лондоне
© Getty Images / WPA Pool / Henry Nicholls
Премьер-министра Великобритании Кира Стармера и Владимира Зеленского приветствуют украинские школьники в Лондоне
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Для фото Владимира Зеленского и премьер-министра Великобритании Кира Стармера специально собрали публику, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
"На фото внутренний двор, который закрыт для посетителей. "Ликующую толпу" буквально привезли на автобусах", — отметил он.
Владимир Зеленский и король Карл III в Виндзорском замке. 24 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
"Костюмированный парад". Журналист высмеял визит Зеленского в Британию
24 октября, 19:09
Он также назвал сложившуюся вокруг снимка ситуацию "фантазией в стиле Оруэлла".
Очередная встреча так называемой коалиции желающих прошла в пятницу в Лондоне в смешанном формате. Как сообщается, лично в Лондон прибыли Владимир Зеленский, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, премьер-министр Нидерландов Дик Схоф и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Еще 20 лидеров присоединились к встрече по видеосвязи.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Журналист раскритиковал Зеленского за наглую ложь о Путине и Трампе
24 октября, 06:24
 
ЛондонВеликобританияДанияКир СтармерВладимир ЗеленскийНАТОЧей Боуз
 
 
