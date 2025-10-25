В Москве в районе Коммунарки произошла массовая драка

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. В ЖК "Прокшино" в районе Коммунарки произошла массовая драка, сообщил столичный главк МВД.
"В средствах массовой информации и интернете распространено видео конфликта группы граждан на территории ЖК "Прокшино" в районе Коммунарки. От граждан поступил ряд обращений на службу 102. В настоящее время на месте происшествия работают комплексные силы сотрудников московской полиции", — заявило ведомство на платформе MAX.
Массовая драка в ЖК "Прокшино" в Москве. Кадр видео из соцсетей
Сейчас полиция выясняет причины потасовки, ее участников и зачинщиков, будет организована проверка.
Как пишет телеграм-канал Shot, участниками драки стали рабочие, вооружившиеся палками, лопатами и камнями. По предварительной информации, есть пострадавшие, повреждения получили несколько припаркованных машин.
