13:20 25.10.2025 (обновлено: 16:22 25.10.2025)
В Москве в районе Коммунарки произошла массовая драка
В Москве в районе Коммунарки произошла массовая драка
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. В ЖК "Прокшино" в районе Коммунарки произошла массовая драка, сообщил столичный главк МВД.
"В средствах массовой информации и интернете распространено видео конфликта группы граждан на территории ЖК "Прокшино" в районе Коммунарки. От граждан поступил ряд обращений на службу 102. В настоящее время на месте происшествия работают комплексные силы сотрудников московской полиции", — заявило ведомство на платформе MAX.
Сейчас полиция выясняет причины потасовки, ее участников и зачинщиков, будет организована проверка.
Как пишет телеграм-канал Shot, участниками драки стали рабочие, вооружившиеся палками, лопатами и камнями. По предварительной информации, есть пострадавшие, повреждения получили несколько припаркованных машин.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
СК начал проверку после драки в аэропорту Пулково
24 октября, 14:56
 
Коммунарка (Москва)МоскваМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Происшествия
 
 
