МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Европа сознательно способствует продолжению конфликта на Украине ради собственной выгоды, заявило издание L'Antidiplomatico.
"Если НАТО не воюет — значит, ей нечем оправдать, куда тратить деньги. Ей нужна война, чтобы оправдать себя", — отмечается в статье.
По словам издания, мирное соглашение по Украине могло быть заключено через четыре-пять месяцев после начала конфликта, но НАТО не позволила этого сделать, чтобы "испытать новое оружие и оправдать свое существование".
В материале также говорится, что именно такая политика НАТО заставила Трампа отдалиться от помощи западным странам в финансировании Украины.
Кроме того, в статье подчеркивается, что Европа продолжает притворяться, будто стремится к миру, разрабатывая проекты и программы "в поддержку Украины", хотя на деле она не заинтересована в завершении конфликта.
Ранее глава МИД Сергей Лавров заявлял, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах. Однако Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле.
К тому же именно Владимир Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
