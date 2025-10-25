Рейтинг@Mail.ru
"Ей нужна война". На Западе сделали заявление о конце конфликта на Украине
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
19:53 25.10.2025 (обновлено: 22:57 25.10.2025)
"Ей нужна война". На Западе сделали заявление о конце конфликта на Украине
"Ей нужна война". На Западе сделали заявление о конце конфликта на Украине - РИА Новости, 25.10.2025
"Ей нужна война". На Западе сделали заявление о конце конфликта на Украине
Европа сознательно способствует продолжению конфликта на Украине ради собственной выгоды, заявило издание L'Antidiplomatico. РИА Новости, 25.10.2025
в мире
украина
европа
россия
владимир зеленский
сергей лавров
нато
владимир путин
украина
европа
россия
в мире, украина, европа, россия, владимир зеленский, сергей лавров, нато, владимир путин
В мире, Украина, Европа, Россия, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, НАТО, Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине
"Ей нужна война". На Западе сделали заявление о конце конфликта на Украине

L'Antidiplomatico: Европа способствует затягиванию конфликта на Украине

Владимир Зеленский в Вильнюсе
Владимир Зеленский в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Владимир Зеленский в Вильнюсе. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Европа сознательно способствует продолжению конфликта на Украине ради собственной выгоды, заявило издание L'Antidiplomatico.
"Если НАТО не воюет — значит, ей нечем оправдать, куда тратить деньги. Ей нужна война, чтобы оправдать себя", — отмечается в статье.
"Регулярная ложь". В Раде набросились на Сырского из-за провалов ВСУ
"Регулярная ложь". В Раде набросились на Сырского из-за провалов ВСУ
Вчера, 17:02
По словам издания, мирное соглашение по Украине могло быть заключено через четыре-пять месяцев после начала конфликта, но НАТО не позволила этого сделать, чтобы "испытать новое оружие и оправдать свое существование".
В материале также говорится, что именно такая политика НАТО заставила Трампа отдалиться от помощи западным странам в финансировании Украины.
Кроме того, в статье подчеркивается, что Европа продолжает притворяться, будто стремится к миру, разрабатывая проекты и программы "в поддержку Украины", хотя на деле она не заинтересована в завершении конфликта.
Ранее глава МИД Сергей Лавров заявлял, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах. Однако Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле.
К тому же именно Владимир Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
"Вот-вот придут". Орбан сделал парадоксальное заявление о войне с Россией
"Вот-вот придут". Орбан сделал парадоксальное заявление о войне с Россией
Вчера, 19:02
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
