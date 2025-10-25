Кличко сделал заявление после ночных событий в Киеве

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. В Киеве вспыхнули пожары после ночных взрывов, заявил мэр города Виталий Кличко.
"Пожары в Дарницком и Деснянском районах", — написал он в Telegam-канале.
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonДым на месте пожара в Киеве
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Дым на месте пожара в Киеве
Кличко добавил, что горит нежилая застройка.
Телеканал ТСН сообщал, что ночью в Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы. Также украинские СМИ писали об ударах под Харьковом и в подконтрольном ВСУ Херсоне.
В ответ на атаки противника на гражданскую инфраструктуру российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
