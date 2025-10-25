Рейтинг@Mail.ru
Кличко сделал заявление после ночных событий в Киеве - РИА Новости, 25.10.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
10:41 25.10.2025 (обновлено: 11:53 25.10.2025)
Кличко сделал заявление после ночных событий в Киеве
Кличко сделал заявление после ночных событий в Киеве - РИА Новости, 25.10.2025
Кличко сделал заявление после ночных событий в Киеве
В Киеве вспыхнули пожары после ночных взрывов, заявил мэр города Виталий Кличко."Пожары в Дарницком и Деснянском районах", — написал он в Telegam-канале. РИА Новости, 25.10.2025
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
виталий кличко
вооруженные силы украины
харьков
херсон
киев
украина
харьков
херсон
в мире, киев, украина, виталий кличко, вооруженные силы украины, харьков, херсон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Виталий Кличко, Вооруженные силы Украины, Харьков, Херсон
Кличко сделал заявление после ночных событий в Киеве

Кличко заявил о сильных пожарах в Киеве после взрывов

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. В Киеве вспыхнули пожары после ночных взрывов, заявил мэр города Виталий Кличко.

"Пожары в Дарницком и Деснянском районах", — написал он в Telegam-канале.
Кличко добавил, что горит нежилая застройка.

Телеканал ТСН сообщал, что ночью в Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы. Также украинские СМИ писали об ударах под Харьковом и в подконтрольном ВСУ Херсоне.

В ответ на атаки противника на гражданскую инфраструктуру российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
