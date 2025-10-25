https://ria.ru/20251025/kiev-2050556016.html
В Киеве задействовали авиацию для тушения пожаров
В Киеве задействовали авиацию для тушения пожаров
В Киеве задействовали авиацию для тушения пожаров
Киевское отделение Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям заявило о привлечении авиации и более 200 спасателей для ликвидации пожаров в Киеве. РИА Новости, 25.10.2025
В Киеве задействовали авиацию для тушения пожаров
