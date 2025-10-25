Рейтинг@Mail.ru
В Киеве задействовали авиацию для тушения пожаров - РИА Новости, 25.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:10 25.10.2025 (обновлено: 21:57 25.10.2025)
В Киеве задействовали авиацию для тушения пожаров
В Киеве задействовали авиацию для тушения пожаров - РИА Новости, 25.10.2025
В Киеве задействовали авиацию для тушения пожаров
Киевское отделение Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям заявило о привлечении авиации и более 200 спасателей для ликвидации пожаров в Киеве. РИА Новости, 25.10.2025
2025
В Киеве задействовали авиацию для тушения пожаров

Пожар в Киеве, Украина
Пожар в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Пожар в Киеве, Украина
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Киевское отделение Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям заявило о привлечении авиации и более 200 спасателей для ликвидации пожаров в Киеве.
Ранее в субботу украинский телеканал ТСН сообщал о взрывах в украинской столице. Позже агентство УНИАН сообщило о масштабном пожаре в Киеве после сообщений о ночных взрывах.
"К ликвидации привлечены более 200 спасателей, 57 единиц техники. Также задействована и авиация ГСЧС Украины", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале службы.
Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
ВС России нанесли удар по энергообъектам, питавшим предприятия ВПК Украины
23 октября, 12:59
23 октября, 12:59
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
