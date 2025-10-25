Читать ria.ru в

Гуцан подписал конвенцию ООН против киберпреступности

ХАНОЙ, 25 окт - РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Александр Гуцан от имени России подписал в Ханое конвенцию ООН против киберпреступности, передает корреспондент РИА Новости.

В субботу в Ханое прошла торжественная церемония подписания конвенции ООН против киберпреступности. Глав делегаций перед подписанием документа приветствовал президент Вьетнама Лыонг Кыонг.

Конвенция ООН по борьбе с киберпреступностью была разработана по инициативе Генпрокуратуры России при координирующей роли МИД РФ. Документ стал первым в мире международным договором в сфере противодействия использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях.

В документе содержится правовая основа для формирования и укрепления сотрудничества правоохранительных органов государств-участников.

Базу конвенции составляют основополагающие принципы устава ООН: равенство государств и невмешательство во внутренние дела.

Конвенция была принята в декабре 2024 года генассамблеей ООН.

Подписание конвенции является следующим этапом для вступления международного договора в силу.