Гуцан подписал конвенцию ООН против киберпреступности

ХАНОЙ, 25 окт - РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Александр Гуцан от имени России подписал в Ханое конвенцию ООН против киберпреступности, передает корреспондент РИА Новости.
От имени России по поручению президента Владимира Путина конвенцию подписал генеральный прокурор РФ Александр Гуцан.
Конвенция ООН по борьбе с киберпреступностью была разработана по инициативе Генпрокуратуры России при координирующей роли МИД РФ. Документ стал первым в мире международным договором в сфере противодействия использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях.
В документе содержится правовая основа для формирования и укрепления сотрудничества правоохранительных органов государств-участников.
Базу конвенции составляют основополагающие принципы устава ООН: равенство государств и невмешательство во внутренние дела.
Конвенция была принята в декабре 2024 года генассамблеей ООН.
Подписание конвенции является следующим этапом для вступления международного договора в силу.
В Генпрокуратуре РФ уточнили, что странам, которые не смогут принять участие в церемонии в ближайшие дни, предоставлена возможность подписать его до конца 2025 года в Ханое, а затем в центральных учреждениях ООН в Нью-Йорке вплоть до 31 декабря 2026 года.
Гуцан рассказал о мерах противодействия киберпреступности
21 октября, 11:11