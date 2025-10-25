Рейтинг@Mail.ru
Гуцан подписал конвенцию ООН против киберпреступности - РИА Новости, 25.10.2025
07:07 25.10.2025
Гуцан подписал конвенцию ООН против киберпреступности
Гуцан подписал конвенцию ООН против киберпреступности - РИА Новости, 25.10.2025
Гуцан подписал конвенцию ООН против киберпреступности
Генеральный прокурор РФ Александр Гуцан от имени России подписал в Ханое конвенцию ООН против киберпреступности, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.10.2025
россия
ханой
вьетнам
владимир путин
александр гуцан
оон
генеральная прокуратура рф
россия
ханой
вьетнам
россия, ханой, вьетнам, владимир путин, александр гуцан, оон, генеральная прокуратура рф
Россия, Ханой, Вьетнам, Владимир Путин, Александр Гуцан, ООН, Генеральная прокуратура РФ
Гуцан подписал конвенцию ООН против киберпреступности

Генпрокурор Гуцан подписал в Ханое конвенцию ООН против киберпреступности

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАлександр Гуцан
Александр Гуцан - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Александр Гуцан. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ХАНОЙ, 25 окт - РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Александр Гуцан от имени России подписал в Ханое конвенцию ООН против киберпреступности, передает корреспондент РИА Новости.
В субботу в Ханое прошла торжественная церемония подписания конвенции ООН против киберпреступности. Глав делегаций перед подписанием документа приветствовал президент Вьетнама Лыонг Кыонг.
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
АСЕАН поддержит Конвенцию ООН по борьбе с киберпреступностью, заявили в МИД
01:30
От имени России по поручению президента Владимира Путина конвенцию подписал генеральный прокурор РФ Александр Гуцан.
Конвенция ООН по борьбе с киберпреступностью была разработана по инициативе Генпрокуратуры России при координирующей роли МИД РФ. Документ стал первым в мире международным договором в сфере противодействия использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях.
В документе содержится правовая основа для формирования и укрепления сотрудничества правоохранительных органов государств-участников.
Базу конвенции составляют основополагающие принципы устава ООН: равенство государств и невмешательство во внутренние дела.
Конвенция была принята в декабре 2024 года генассамблеей ООН.
Подписание конвенции является следующим этапом для вступления международного договора в силу.
В Генпрокуратуре РФ уточнили, что странам, которые не смогут принять участие в церемонии в ближайшие дни, предоставлена возможность подписать его до конца 2025 года в Ханое, а затем в центральных учреждениях ООН в Нью-Йорке вплоть до 31 декабря 2026 года.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Гуцан рассказал о мерах противодействия киберпреступности
21 октября, 11:11
 
РоссияХанойВьетнамВладимир ПутинАлександр ГуцанООНГенеральная прокуратура РФ
 
 
