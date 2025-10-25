Рейтинг@Mail.ru
В Харькове прогремел взрыв - РИА Новости, 25.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
17:18 25.10.2025 (обновлено: 18:53 25.10.2025)
В Харькове прогремел взрыв
В Харькове прогремел взрыв - РИА Новости, 25.10.2025
В Харькове прогремел взрыв
Взрывы прогремели в Харькове и подконтрольном ВСУ Херсоне. РИА Новости, 25.10.2025
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
россия
вооруженные силы украины
в мире, харьков, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Россия, Вооруженные силы Украины
В Харькове прогремел взрыв

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове

© AP Photo / LibkosУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
© AP Photo / Libkos
Украинские пожарные. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Взрывы прогремели в Харькове и подконтрольном ВСУ Херсоне.
«

Харькове прозвучал взрыв", — говорится в сообщении в Telegram-канале издания "Страна.ua".

В свою очередь, телеканал "Общественное" сообщил, что в подконтрольном ВСУ Херсоне за день прогремела уже четвертая серия взрывов.
Ночью серия взрывов прогремела в Киеве. Как уточнял мэр столицы Виталий Кличко, в городе вспыхнули пожары в Дарницком и Деснянском районах, пострадала нежилая застройка.
Также украинские СМИ писали об ударах под Харьковом.
В ответ на атаки противника на гражданскую инфраструктуру российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковРоссияВооруженные силы Украины
 
 
