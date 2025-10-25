В Харькове прогремел взрыв

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Взрывы прогремели в Харькове и подконтрольном ВСУ Херсоне.

« "В Харькове прозвучал взрыв", — говорится в сообщении в Telegram-канале издания "Страна.ua".

В свою очередь, телеканал "Общественное" сообщил, что в подконтрольном ВСУ Херсоне за день прогремела уже четвертая серия взрывов.

Ночью серия взрывов прогремела в Киеве. Как уточнял мэр столицы Виталий Кличко, в городе вспыхнули пожары в Дарницком и Деснянском районах, пострадала нежилая застройка.

Также украинские СМИ писали об ударах под Харьковом.