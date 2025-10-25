https://ria.ru/20251025/kharkov-2050594524.html
В Харькове прогремел взрыв
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Взрывы прогремели в Харькове и подконтрольном ВСУ Херсоне.
«
"В Харькове прозвучал взрыв", — говорится в сообщении в Telegram-канале издания "Страна.ua".
В свою очередь, телеканал "Общественное" сообщил, что в подконтрольном ВСУ Херсоне за день прогремела уже четвертая серия взрывов.
Ночью серия взрывов прогремела в Киеве. Как уточнял мэр столицы Виталий Кличко, в городе вспыхнули пожары в Дарницком и Деснянском районах, пострадала нежилая застройка.
Также украинские СМИ писали об ударах под Харьковом.
В ответ на атаки противника на гражданскую инфраструктуру российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.