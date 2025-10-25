Рейтинг@Mail.ru
В Харьковской области энергетический объект получил повреждения
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
13:02 25.10.2025
В Харьковской области энергетический объект получил повреждения
В Харьковской области энергетический объект получил повреждения - РИА Новости, 25.10.2025
В Харьковской области энергетический объект получил повреждения
Энергетический объект поврежден в Чугуевском районе Харьковской области Украины, сообщил в субботу глава Харьковской областной военной администрации Олег... РИА Новости, 25.10.2025
специальная военная операция на украине
в мире
чугуевский район
харьковская область
украина
В Харьковской области энергетический объект получил повреждения

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Энергетический объект поврежден в Чугуевском районе Харьковской области Украины, сообщил в субботу глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
Как написал Синегубов в своем Telegram-канале, ночью поврежден "энергетический объект в Чугуевском районе".
Ранее в субботу мэр города Лозовая Сергей Зеленский сообщил, что город частично обесточен после повреждения критической инфраструктуры.
Ранее в субботу украинский телеканал "24 канал" сообщал о серии взрывов в окрестностях Харькова.
Пожар в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
