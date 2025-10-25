https://ria.ru/20251025/kharkov-2050566686.html
В Харьковской области энергетический объект получил повреждения
В Харьковской области энергетический объект получил повреждения - РИА Новости, 25.10.2025
В Харьковской области энергетический объект получил повреждения
Энергетический объект поврежден в Чугуевском районе Харьковской области Украины, сообщил в субботу глава Харьковской областной военной администрации Олег... РИА Новости, 25.10.2025
В Харьковской области энергетический объект получил повреждения
