Что говорил "мистик из Кентукки" о России

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Американский медиум предсказал Великую депрессию за четыре года до кризиса, две мировые войны и распад СССР. Эдгар Кейси выделил три контрольные даты — 2014-й, 2022-й и 2025-й. Первые две позади. Третья — сейчас. Год, который он называл переломным для всего человечества. Что должно произойти до весны 2026-го? Что ждет человечество в следующем году, по мнению мистика из Кентукки?

Мальчик, который спал с книгами

История Эдгара Кейси началась в 1877-м на ранчо в штате Кентукки. Родители, Лесли и Керри Кейси, воспитывали сына в христианских традициях. В школе мальчик особой успеваемостью не блистал, отмечают "Аргументы и факты".

Как пишет биограф Томас Сугрю, однажды 9-летний Эдгар опозорился на уроке у родного дяди — никак не мог правильно написать простое слово. Одноклассники насмехались. Дядя рассказал об этом отцу будущего мистика. Тот разозлился и несколько часов пытался заставить сына выучить грамматику. Практиковал "ручной метод" воспитания. В какой-то момент не выдержал и сильно ударил мальчика по уху. Эдгар потерял сознание.

© AP Photo Военная база США Форт-Нокс, Кентукки © AP Photo Военная база США Форт-Нокс, Кентукки

Когда очнулся, начал слышать неизвестный голос. Тот подсказал: нужно вздремнуть на учебнике и знания сами придут в голову. Сугрю утверждает , что так и произошло. С тех пор Эдгару было достаточно поспать с книгой под головой, чтобы узнать ее содержание.

Правда, эта способность не сделала из него гения. В 1893-м окончил 8 классов и поступил на работу — сначала на ферму, потом в книжный магазин. Дальше были неудачные попытки продавать страховки и стать фотографом. Помешала болезнь — ларингит.

Транс, который лечит

Карьеру медиума Кейси начал после встречи с гипнотизером. В 1901-м потерявший голос Эдгар пришел на выступление приезжего "специалиста". По словам биографа, Кейси действительно поддался гипнозу и заговорил, но после пробуждения все вернулось обратно. Продолжить лечение гастролирующий гипнотизер не смог — спешил в дорогу.

© Depositphotos.com / belchonock Крик ужаса © Depositphotos.com / belchonock Крик ужаса

Тогда за дело взялся местный мастер Эл Лейн. Он справился с лечением. Во время сеансов Кейси заметил: может уходить в транс самостоятельно. В этом состоянии слышал тот самый голос из детства, дающий советы.

Лейн и Кейси решили работать вместе. Сначала лечили местных: Кейси впадал в транс и диктовал методы лечения, Лейн их применял. Затем расширили клиентуру — начали лечить "по письмам".

Популярность росла. Через некоторое время Лейн отошел от дел, его место заняли жена и сын медиума. Эдгар стал не только лечить, но и делать предсказания в трансе. Их записывала секретарь, составив внушительный список "чтений".

Издание Life подчеркивает : Кейси погружался в трансовые состояния самостоятельно, силами своего организма, и никаких запрещенных веществ не использовал.

Что сбылось

Кейси приписывают пророчества о Великой депрессии — он предсказал ее в 1925-м, за четыре года до кризиса. Говорил о двух мировых войнах, революциях в разных странах, научных открытиях, сообщают "Аргументы и факты".

Умер мистик в 1945 году. Но его пророчества, по мнению поклонников, продолжают сбываться. Одно из "чтений" об исчезновении двух полюсов мира якобы сбылось в 1991-м с распадом Советского Союза.

Зал записей под Сфинксом

Среди пророчеств Кейси особое место занимают предсказания о находках. Эдгар говорил , что в трех местах — в багамском Бимини, в Египте и на полуострове Юкатан — ученые сделают открытия о потаенном происхождении человека.

Он утверждал : под статуей Сфинкса обнаружат Зал записей, где описаны неизведанные ранее тайны. "Записи об Атлантиде из тех времен, когда дух принял форму и начал оформление той земли, о развитии человечества, о первых разрушениях в тех землях", — говорил пророк.

"Надежда придет от России"

В 1930-е годы Кейси пророчествовал: "Надежда мира придет от России". Говоря о надежде, имел в виду не правителей, а простых граждан

"Через Россию придет надежда для всего мира. Но не в плане коммунизма или большевизма. Нет", — говорил медиум, сообщает Life.

Как утверждает издание, Кейси считал, что принципы взаимопомощи и поддержки ближнего зародились именно в нашей стране. Кейси предсказал возвращение России к Богу и традиционным ценностям, благодаря которым на земле воцарится мир.

© iStock.com / OlyaSolodenko Надвратный храм Рождества Иоанна Предтечи Свято-Троицкой Сергиевой лавры, Сергиев Посад © iStock.com / OlyaSolodenko Надвратный храм Рождества Иоанна Предтечи Свято-Троицкой Сергиевой лавры, Сергиев Посад

Дружба России и США

По мнению Кейси, мир на земле настанет только через дружбу России и США. Когда его спросили, какой будет стратегия новой, некоммунистической России, медиум ответил: "Дружба с тем народом, который даже на своих деньгах пишет: "Уповаем на Бога" (In God We Trust)", утверждает Life.

Россия Кейси представлялась противоречивой — он ее боялся. Прямым текстом говорил : мир на Земле зависит от этого непредсказуемого "бурого медведя". В то же время отмечал, что Россия сможет возвеличить себя, когда придет к Богу.

Три даты — три сигнала

Хотя Кейси не называл точных дат, его видения были наполнены символическими числами. Среди них выделяются 2014-й, 2022-й и 2025-й. Эти три цифры становятся контрольными точками на пути исторического развития, отмечает издание "Царьград".

В 2014-м мир стал свидетелем кровавого госпереворота на Украине, что привело к гражданской войне. Международный порядок начал давать сбой.

Наступил 2022-й — начало специальной военной операции.

Теперь речь идет о 2025 годе, который Кейси называл "последней дверью". Моментом, за которым человечество либо найдет новый путь, либо окончательно впадет в хаос. Предсказатель настаивал, как утверждает "Царьград": пробуждение начнется именно в этот период, хотя путь будет тернистым. Конфликты, тревога и глубокие разногласия во всем мире станут предвестниками глобальных перемен. Тем не менее из этого хаоса "должен появиться новый человек" — тот, кто, пережив ужас, сумеет сохранить гуманизм.

Последний срок

Кейси уверял : если свет будет подавлен, человечество постигнет катастрофа. Упоминал "огненную ночь на севере", массовую миграцию и природные катаклизмы. Некоторые исследователи предполагают, что Кейси намекал на возможность ядерного конфликта или экологической катастрофы в Арктике.

Предотвратить развитие этого сценария могут "три сердца Востока". Кейси не конкретизировал, что именно это означает — три государства, три личности или три концепции. Однако определил точный срок: до весны 2026 года.