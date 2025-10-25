Вид на вулкан Острый Толбачик в Камчатском крае. Архивное фото

Вид на вулкан Острый Толбачик в Камчатском крае

На Камчатке за сутки зафиксировали 16 афтершоков

П.-КАМЧАТСКИЙ, 25 окт – РИА Новости. Шестнадцать афтершоков магнитудой до 5,4, в том числе один ощущаемый, зафиксированы у берегов Камчатки за прошедшие сутки, сообщили в главном управлении МЧС России по Камчатскому краю.

Сутками ранее у побережья полуострова зафиксировано 10 афтершоков магнитудой от 3,7 до 6,0, один из которых ощущался на суше.

"За сутки произошло 16 афтершоков магнитудой от 3,1 до 5,4. В населенных пунктах ощущался один подземный толчок", - говорится в сообщении в Telegram-канале ГУ МЧС

На полуострове продолжается мониторинг вулканической активности, которая, по данным ученых, возросла после мощного землетрясения 30 июля.

На вулкане Крашенинникова произошло два пепловых выброса. Пеплопадов в населенных пунктах не зафиксировано.

Продолжает действовать предупреждение об угрозе пепловых выбросов из вулкана Ключевского. Не исключено выпадение пепла в населённых пунктах края.

Ученые фиксируют активность вулканов Ключевского, Безымянного, Шивелуча , Ключевского, Карымского, Камбального и Крашенинникова. "Жителям и гостям региона также настоятельно рекомендуют не приближаться к исполинам", – добавили в ведомстве.