Рейтинг@Mail.ru
Под Калининградом экскурсионный автобус съехал в кювет - РИА Новости, 25.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:23 25.10.2025
https://ria.ru/20251025/kaliningrad-2050609293.html
Под Калининградом экскурсионный автобус съехал в кювет
Под Калининградом экскурсионный автобус съехал в кювет - РИА Новости, 25.10.2025
Под Калининградом экскурсионный автобус съехал в кювет
Экскурсионный автобус, в котором находились 40 человек, съехал в кювет в Полесском районе под Калининградом, пострадавших нет, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 25.10.2025
2025-10-25T19:23:00+03:00
2025-10-25T19:23:00+03:00
происшествия
полесский район
калининград
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/19/2050608215_0:53:1281:773_1920x0_80_0_0_46bc5de7833ec685a98c550c4b8fb3a2.jpg
https://ria.ru/20251024/dtp-2050447440.html
полесский район
калининград
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/19/2050608215_0:0:1277:958_1920x0_80_0_0_beb15da9df44dc66f2005fc93a0f7a50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, полесский район, калининград, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Полесский район, Калининград, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Под Калининградом экскурсионный автобус съехал в кювет

Под Калининградом автобус с 40 туристами съехал в кювет

© Фото : ГУ МЧС России по Калининградской областиЭкскурсионный автобус съехал в кювет в Полесском муниципальном округе Калининградской области
Экскурсионный автобус съехал в кювет в Полесском муниципальном округе Калининградской области - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
© Фото : ГУ МЧС России по Калининградской области
Экскурсионный автобус съехал в кювет в Полесском муниципальном округе Калининградской области
Читать ria.ru в
Дзен
КАЛИНИНГРАД, 25 окт — РИА Новости. Экскурсионный автобус, в котором находились 40 человек, съехал в кювет в Полесском районе под Калининградом, пострадавших нет, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
"Сегодня на трассе вблизи поселка Изобильное не справился с управлением и совершил съезд в кювет водитель экскурсионного автобуса. В транспортном средстве находилось 40 человек. Специалисты МЧС России эвакуировали пассажиров через переднюю дверь. Пострадавших нет", - говорится в сообщении в Telegram- канале областного ГУ МЧС.
Уточняется, что туроператор направил на место происшествия второй автобус и все пассажиры благополучно доехали до места назначения. На месте работали 15 человек личного состава и три спецавтомобиля МЧС.
Последствия столкновения автобуса и Газели в Ленобласти - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Уголовное дело возбудили после ДТП с автобусом под Петербургом
24 октября, 18:05
 
ПроисшествияПолесский районКалининградРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала