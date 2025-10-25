https://ria.ru/20251025/kaliningrad-2050609293.html
Под Калининградом экскурсионный автобус съехал в кювет
Под Калининградом экскурсионный автобус съехал в кювет - РИА Новости, 25.10.2025
Под Калининградом экскурсионный автобус съехал в кювет
Экскурсионный автобус, в котором находились 40 человек, съехал в кювет в Полесском районе под Калининградом, пострадавших нет, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 25.10.2025
2025-10-25T19:23:00+03:00
2025-10-25T19:23:00+03:00
2025-10-25T19:23:00+03:00
происшествия
полесский район
калининград
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/19/2050608215_0:53:1281:773_1920x0_80_0_0_46bc5de7833ec685a98c550c4b8fb3a2.jpg
https://ria.ru/20251024/dtp-2050447440.html
полесский район
калининград
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/19/2050608215_0:0:1277:958_1920x0_80_0_0_beb15da9df44dc66f2005fc93a0f7a50.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, полесский район, калининград, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Полесский район, Калининград, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Под Калининградом экскурсионный автобус съехал в кювет
Под Калининградом автобус с 40 туристами съехал в кювет