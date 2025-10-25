Под Калининградом экскурсионный автобус съехал в кювет

КАЛИНИНГРАД, 25 окт — РИА Новости. Экскурсионный автобус, в котором находились 40 человек, съехал в кювет в Полесском районе под Калининградом, пострадавших нет, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Уточняется, что туроператор направил на место происшествия второй автобус и все пассажиры благополучно доехали до места назначения. На месте работали 15 человек личного состава и три спецавтомобиля МЧС.