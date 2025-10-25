https://ria.ru/20251025/izrail-2050621489.html
Под Газой осталось уничтожить 60 процентов туннелей, заявили в МО Израиля
Кац: под сектором Газа осталось уничтожить 60% туннелей ХАМАС
ТЕЛЬ-АВИВ, 25 окт – РИА Новости. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил в субботу, что под сектором Газа еще осталось 60% туннелей палестинского движения ХАМАС, которые подлежат уничтожению.
"Главная стратегическая задача для закрепления большой победы, которую одержали героические бойцы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ)
над террористами ХАМАС
в Газе, демилитаризация сектора путём полного уничтожения террористических туннелей, 60% из которых все еще существуют, а также разоружение ХАМАС", - заявил министр в социальной сети X.
Кац
отметил, что поставил уничтожение туннелей в центр главных задач израильских военных в контролируемой ими "желтой зоне". Эта зона, по данным властей Израиля
, составляет чуть больше 50% территории сектора Газа.
По словам министра, этот процесс будет осуществляться параллельно с диалогом между Израилем и представителями США
по урегулированию конфликта в Газе.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС вступило в силу 10 октября.
Палестинское движение ХАМАС в рамках этого соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что Израиль, следуя договоренности, отпустил на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в анклав, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки.
В настоящее время палестинское движение ХАМАС возвращает Израилю останки заложников, погибших в плену. По условиям соглашения, палестинская сторона должна вернуть Израилю все оставшиеся в ее руках 28 тел, однако на данный момент были возвращены и опознаны лишь 15 тел заложников.