Под Газой осталось уничтожить 60 процентов туннелей, заявили в МО Израиля

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 окт – РИА Новости. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил в субботу, что под сектором Газа еще осталось 60% туннелей палестинского движения ХАМАС, которые подлежат уничтожению.

"Главная стратегическая задача для закрепления большой победы, которую одержали героические бойцы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) над террористами ХАМАС в Газе, демилитаризация сектора путём полного уничтожения террористических туннелей, 60% из которых все еще существуют, а также разоружение ХАМАС", - заявил министр в социальной сети X.

Кац отметил, что поставил уничтожение туннелей в центр главных задач израильских военных в контролируемой ими "желтой зоне". Эта зона, по данным властей Израиля , составляет чуть больше 50% территории сектора Газа.

По словам министра, этот процесс будет осуществляться параллельно с диалогом между Израилем и представителями США по урегулированию конфликта в Газе.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС вступило в силу 10 октября.

Палестинское движение ХАМАС в рамках этого соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что Израиль, следуя договоренности, отпустил на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в анклав, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки.