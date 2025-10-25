Рейтинг@Mail.ru
Под Газой осталось уничтожить 60 процентов туннелей, заявили в МО Израиля - РИА Новости, 25.10.2025
21:52 25.10.2025
https://ria.ru/20251025/izrail-2050621489.html
Под Газой осталось уничтожить 60 процентов туннелей, заявили в МО Израиля
Под Газой осталось уничтожить 60 процентов туннелей, заявили в МО Израиля - РИА Новости, 25.10.2025
Под Газой осталось уничтожить 60 процентов туннелей, заявили в МО Израиля
Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил в субботу, что под сектором Газа еще осталось 60% туннелей палестинского движения ХАМАС, которые подлежат... РИА Новости, 25.10.2025
2025-10-25T21:52:00+03:00
2025-10-25T21:52:00+03:00
в мире
израиль
сша
исраэль кац
хамас
армия обороны израиля (цахал)
сектор газа
https://ria.ru/20251025/gaza-2050573073.html
https://ria.ru/20251025/izrail-2050614771.html
израиль
сша
сектор газа
в мире, израиль, сша, исраэль кац, хамас, армия обороны израиля (цахал), сектор газа
В мире, Израиль, США, Исраэль Кац, ХАМАС, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Сектор Газа
Под Газой осталось уничтожить 60 процентов туннелей, заявили в МО Израиля

Кац: под сектором Газа осталось уничтожить 60% туннелей ХАМАС

© AP Photo / Sebastian Scheiner, PoolИсраэль Кац
Исраэль Кац - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
© AP Photo / Sebastian Scheiner, Pool
Исраэль Кац. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 25 окт – РИА Новости. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил в субботу, что под сектором Газа еще осталось 60% туннелей палестинского движения ХАМАС, которые подлежат уничтожению.
"Главная стратегическая задача для закрепления большой победы, которую одержали героические бойцы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) над террористами ХАМАС в Газе, демилитаризация сектора путём полного уничтожения террористических туннелей, 60% из которых все еще существуют, а также разоружение ХАМАС", - заявил министр в социальной сети X.
Дым после израильских ударов по городу Рафах на юге сектора Газа - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
В Газе сформировали группы ополченцев, готовых бороться с ХАМАС
Вчера, 13:55
Кац отметил, что поставил уничтожение туннелей в центр главных задач израильских военных в контролируемой ими "желтой зоне". Эта зона, по данным властей Израиля, составляет чуть больше 50% территории сектора Газа.
По словам министра, этот процесс будет осуществляться параллельно с диалогом между Израилем и представителями США по урегулированию конфликта в Газе.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС вступило в силу 10 октября.
Палестинское движение ХАМАС в рамках этого соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что Израиль, следуя договоренности, отпустил на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в анклав, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки.
В настоящее время палестинское движение ХАМАС возвращает Израилю останки заложников, погибших в плену. По условиям соглашения, палестинская сторона должна вернуть Израилю все оставшиеся в ее руках 28 тел, однако на данный момент были возвращены и опознаны лишь 15 тел заложников.
Дым над Газой после израильского авиаудара - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
Израиль нанес точечный удар по центру сектора Газа
Вчера, 20:52
 
