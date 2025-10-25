Рейтинг@Mail.ru
Израиль нанес точечный удар по центру сектора Газа - РИА Новости, 25.10.2025
20:52 25.10.2025 (обновлено: 21:42 25.10.2025)
Израиль нанес точечный удар по центру сектора Газа
Израиль нанес точечный удар по центру сектора Газа, сообщила пресс-служба израильской армии в Telegram-канале. РИА Новости, 25.10.2025
в мире, израиль, исламский джихад, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Израиль, Исламский джихад, Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль нанес точечный удар по центру сектора Газа

© AP Photo / Ariel SchalitДым над Газой после израильского авиаудара
Дым над Газой после израильского авиаудара - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
© AP Photo / Ariel Schalit
Дым над Газой после израильского авиаудара. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Израиль нанес точечный удар по центру сектора Газа, сообщила пресс-служба израильской армии в Telegram-канале.
"ЦАХАЛ нанес точечный удар в районе Нусейрат в центральной части сектора Газа, нацеленный на террориста из террористической организации "Исламский Джихад", который планировал совершить в ближайшее время террористическую атаку на войска ЦАХАЛ", — утверждают в армии.
Соглашение о прекращении огня в секторе Газа в силу 10 октября.
Палестинское движение ХАМАС по этим договоренностям с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, освободив, таким образом, всех остававшихся в живых заложников. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что Тель-Авив, в свою очередь, отпустил на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в полуэксклав, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки.
Сейчас ХАМАС возвращает Израилю тела заложников, погибших в плену. По условиям соглашения, палестинская сторона должна передать Тель-Авиву все оставшиеся в ее руках 28 тел, но пока были возвращены и опознаны лишь 15 тел заложников.
