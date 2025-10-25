https://ria.ru/20251025/izderzhki-2050507782.html
Дмитриев ответил на вопрос об издержках России из-за конфликта на Украине
Дмитриев ответил на вопрос об издержках России из-за конфликта на Украине - РИА Новости, 25.10.2025
Дмитриев ответил на вопрос об издержках России из-за конфликта на Украине
Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что издержки... РИА Новости, 25.10.2025
россия
украина
экономика, россия, украина, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций
Дмитриев: издержки конфликта на Украине не стоят рисков безопасности РФ