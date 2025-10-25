МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Японский историк Такэюки Танака в разговоре с РИА Новости назвал естественным воссоединение Донбасса с Россией в 2022 году.
"Регион вернулся обратно в состав Российской Федерации после отделения от так называемой Украины. Когда в Донецке и Луганске подняли российские флаги, это ведь было абсолютно естественно. И люди (в этих регионах – ред.) и говорят, что они русские. Я думаю, хорошо, что это объединение произошло. Более того, это совершенно естественно для России", - сказал Танака.
Он добавил, что, посещая населенный пункт Красногоровка в ДНР, на встрече с жителями города услышал от них подтверждение общего стремления быть вместе с Россией.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
Танака – японский историк, ранее написавший и издавший книгу "Аллея ангелов" о геноциде, который киевский режим осуществлял в отношении жителей Донбасса с 2014 по 2022 год. Он отмечал, что издание должно помочь японцам пробудиться от прозападной пропаганды. Как заявлял Танака РИА Новости, он решил написать книгу в том числе потому, что японское правительство проигнорировало истинную причину начала российской специальной военной операции.