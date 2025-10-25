Рейтинг@Mail.ru
Японский историк заявил, что не боится санкций за посещение Донбасса - РИА Новости, 25.10.2025
05:37 25.10.2025
Японский историк заявил, что не боится санкций за посещение Донбасса
Японский историк заявил, что не боится санкций за посещение Донбасса - РИА Новости, 25.10.2025
Японский историк заявил, что не боится санкций за посещение Донбасса
Японский историк Такэюки Танака в разговоре с РИА Новости заявил, что не боится санкций со стороны правительства Японии за посещение Донбасса. РИА Новости, 25.10.2025
Японский историк заявил, что не боится санкций за посещение Донбасса

МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Японский историк Такэюки Танака в разговоре с РИА Новости заявил, что не боится санкций со стороны правительства Японии за посещение Донбасса.
Танака побывал в российском регионе в октябре.
"Я частное лицо, не государственный служащий, не депутат парламента. Я поехал по собственной инициативе. Между Японией и Россией сохраняются дипломатические отношения. Я не въезжал и не выезжал из страны незаконно. На данный момент подобных опасений у меня нет", - сказал Танака, отвечая на вопрос, не опасается ли он санкций.
Танака – японский историк, ранее написавший и издавший книгу "Аллея ангелов" о геноциде, который киевский режим осуществлял в отношении жителей Донбасса с 2014 по 2022 год. Отмечалось, что издание должно помочь японцам пробудиться от прозападной пропаганды. Как заявлял Танака РИА Новости, он решил написать книгу в том числе потому, что японское правительство проигнорировало истинную причину начала российской специальной военной операции.
25.10.2025
В Японии назвали культурным геноцидом запрет русского языка на Украине
