Рейтинг@Mail.ru
СМИ: кандидат в президенты Ирландии признала победу Коннолли на выборах - РИА Новости, 25.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:55 25.10.2025
https://ria.ru/20251025/irlandiya-2050592388.html
СМИ: кандидат в президенты Ирландии признала победу Коннолли на выборах
СМИ: кандидат в президенты Ирландии признала победу Коннолли на выборах - РИА Новости, 25.10.2025
СМИ: кандидат в президенты Ирландии признала победу Коннолли на выборах
Кандидат в президенты Ирландии Хизер Хамфрис из правоцентристской партии Fine Gael признала победу на выборах своей соперницы, независимого кандидата левых... РИА Новости, 25.10.2025
2025-10-25T16:55:00+03:00
2025-10-25T16:55:00+03:00
в мире
ирландия
украина
сша
дональд трамп
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/19/2050591934_0:0:2900:1631_1920x0_80_0_0_fbf467641bc6d24f31d46e78d31a18b0.jpg
https://ria.ru/20251020/boliviya-2049267236.html
https://ria.ru/20250902/irlandija-2038973531.html
https://ria.ru/20251022/irlandiya-2049740136.html
ирландия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/19/2050591934_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_f58e2c136ca944983becc9e25fca43ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ирландия, украина, сша, дональд трамп, хамас
В мире, Ирландия, Украина, США, Дональд Трамп, ХАМАС
СМИ: кандидат в президенты Ирландии признала победу Коннолли на выборах

Irish Times: Хамфрис признала победу Коннолли на выборах президента в Ирландии

© Brian Lawless - PA ImagesНезависимый кандидат на выборах президента Ирландии Кэтрин Коннолли
Независимый кандидат на выборах президента Ирландии Кэтрин Коннолли - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
© Brian Lawless - PA Images
Независимый кандидат на выборах президента Ирландии Кэтрин Коннолли . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Кандидат в президенты Ирландии Хизер Хамфрис из правоцентристской партии Fine Gael признала победу на выборах своей соперницы, независимого кандидата левых взглядов Кэтрин Коннолли.
"Я хочу поздравить Кэтрин с тем, что она станет следующим президентом Ирландии", - приводит слова Хамфрис издание Irish Times.
Родриго Пас - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Пас победил на выборах президента Боливии
20 октября, 03:13
Газета сообщает, что при подсчитанных 65% голосов из 38 избирательных округов Конноли набирает 64% голосов, а Хамфрис - 29%.
Ранее Коннолли заявляла о том, что будет "уважать границы президентских полномочий", а также обещала не упоминать без повода, что она ранее называла "геноцидом в Газе" в случае встречи с президентом США Дональдом Трампом.
Прежде Коннолли осуждала действия Израиля в секторе Газа и заявляла, что движение ХАМАС является "частью палестинского народа". Она также считает США "имперской державой", способствующей нестабильности в мире, выражала обеспокоенность "милитаризацией" Евросоюза и ростом расходов на оборону и выступала в поддержку военного нейтралитета Ирландии.
При этом она выражала поддержку Украине и осуждала проведение Россией СВО. В сентябре она также высказалась в поддержку немедленного прекращения огня на Украине: "Должно быть немедленное прекращение огня, и должны начаться переговоры на тему Украины и России. То же самое касается Палестины и Израиля".
Украинские наемники - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
В Ирландии заявили о готовности к участию в миссии на Украине
2 сентября, 03:04
В последние годы Коннолли выступает в поддержку членства Ирландии в Евросоюзе, однако в 2016 году она высказывалась в поддержку выхода соседней Великобритании из блока.
Во внутренней политике Коннолли обещала уделять особое внимание решению жилищного кризиса и кризиса бездомности, а также вопросам поддержки наиболее уязвимых слоев населения. Ее платформа также включает в себя поддержку ирландского языка и поддержку концепции "единой Ирландии", что подразумевает присоединение к республике принадлежащей Великобритании Северной Ирландии. При этом Коннолли не уточняла, как именно должно произойти воссоединение с северными провинциями.
Президент в Ирландии исполняет преимущественно церемониальную роль, которая заключается в представительских функциях за рубежом и принятии прибывающих с визитом глав государств в официальной президентской резиденции Арас-ан-Уахтарайн в дублинском Феникс-парке. Президент также отвечает за соблюдение конституции
Полиция в Дублине, Ирландия - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
СМИ: в Ирландии в результате беспорядков задержали шесть человек
22 октября, 03:54
 
В миреИрландияУкраинаСШАДональд ТрампХАМАС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала