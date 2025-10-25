СМИ: кандидат в президенты Ирландии признала победу Коннолли на выборах

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Кандидат в президенты Ирландии Хизер Хамфрис из правоцентристской партии Fine Gael признала победу на выборах своей соперницы, независимого кандидата левых взглядов Кэтрин Коннолли.

"Я хочу поздравить Кэтрин с тем, что она станет следующим президентом Ирландии", - приводит слова Хамфрис издание Irish Times.

Газета сообщает, что при подсчитанных 65% голосов из 38 избирательных округов Конноли набирает 64% голосов, а Хамфрис - 29%.

Дональдом Трампом. Ранее Коннолли заявляла о том, что будет "уважать границы президентских полномочий", а также обещала не упоминать без повода, что она ранее называла "геноцидом в Газе" в случае встречи с президентом США

Прежде Коннолли осуждала действия Израиля в секторе Газа и заявляла, что движение ХАМАС является "частью палестинского народа". Она также считает США "имперской державой", способствующей нестабильности в мире, выражала обеспокоенность "милитаризацией" Евросоюза и ростом расходов на оборону и выступала в поддержку военного нейтралитета Ирландии

При этом она выражала поддержку Украине и осуждала проведение Россией СВО. В сентябре она также высказалась в поддержку немедленного прекращения огня на Украине: "Должно быть немедленное прекращение огня, и должны начаться переговоры на тему Украины и России. То же самое касается Палестины и Израиля".

В последние годы Коннолли выступает в поддержку членства Ирландии в Евросоюзе, однако в 2016 году она высказывалась в поддержку выхода соседней Великобритании из блока.

Во внутренней политике Коннолли обещала уделять особое внимание решению жилищного кризиса и кризиса бездомности, а также вопросам поддержки наиболее уязвимых слоев населения. Ее платформа также включает в себя поддержку ирландского языка и поддержку концепции "единой Ирландии", что подразумевает присоединение к республике принадлежащей Великобритании Северной Ирландии . При этом Коннолли не уточняла, как именно должно произойти воссоединение с северными провинциями.