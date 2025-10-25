В Архангельской области ограничили работу мобильного интернета

МУРМАНСК, 25 окт – РИА Новости. Ограничения работы мобильного интернета фиксируются в Архангельской области, это связано с обеспечением безопасности, сообщили в региональном министерстве связи.

"По информации министерства связи и информационных технологий Архангельской области, ограничение работы мобильного интернета на территории региона в настоящее время связано с обеспечением безопасности", - говорится в сообщении министерства на официальной странице "ВКонтакте".

Сроки возобновления работы мобильного интернета на данный момент неизвестны. В минсвязи также сообщают, что во всех отделениях МФЦ (в соответствии с режимом работы учреждений) предоставляется бесплатный доступ к сети Интернет через Wi-Fi.