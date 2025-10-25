Рейтинг@Mail.ru
В Архангельской области ограничили работу мобильного интернета - РИА Новости, 25.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:34 25.10.2025 (обновлено: 17:37 25.10.2025)
https://ria.ru/20251025/internet-2050595710.html
В Архангельской области ограничили работу мобильного интернета
В Архангельской области ограничили работу мобильного интернета - РИА Новости, 25.10.2025
В Архангельской области ограничили работу мобильного интернета
Ограничения работы мобильного интернета фиксируются в Архангельской области, это связано с обеспечением безопасности, сообщили в региональном министерстве... РИА Новости, 25.10.2025
2025-10-25T17:34:00+03:00
2025-10-25T17:37:00+03:00
технологии
архангельская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583409894_0:56:1920:1136_1920x0_80_0_0_ad152d00a56911afcaf9bb6c6461e0c2.jpg
https://ria.ru/20251009/mintsifry--2047255406.html
архангельская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583409894_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_d2c1636974f6278753b3a96f4e048e5e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, архангельская область
Технологии, Архангельская область
В Архангельской области ограничили работу мобильного интернета

Минсвязи Архангельской области подтвердило ограничение мобильного интернета

CC0 / / Мужчина держит в руках смартфон
Мужчина держит в руках смартфон - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
CC0 / /
Мужчина держит в руках смартфон. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МУРМАНСК, 25 окт – РИА Новости. Ограничения работы мобильного интернета фиксируются в Архангельской области, это связано с обеспечением безопасности, сообщили в региональном министерстве связи.
«

"По информации министерства связи и информационных технологий Архангельской области, ограничение работы мобильного интернета на территории региона в настоящее время связано с обеспечением безопасности", - говорится в сообщении министерства на официальной странице "ВКонтакте".

Сроки возобновления работы мобильного интернета на данный момент неизвестны. В минсвязи также сообщают, что во всех отделениях МФЦ (в соответствии с режимом работы учреждений) предоставляется бесплатный доступ к сети Интернет через Wi-Fi.
Офис Министерства цифрового развития - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Минцифры прокомментировало сообщения об отключении интернета в России
9 октября, 13:08
 
ТехнологииАрхангельская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала