В России ужесточат наказания за уклонение от обязанностей иноагента

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. С 26 октября в России вступают в силу внесенные в Уголовный кодекс изменения, ужесточающие ответственность за уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах, сообщает С 26 октября в России вступают в силу внесенные в Уголовный кодекс изменения, ужесточающие ответственность за уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах, сообщает пресс-служба Госдумы.

"С завтрашнего дня — 26 октября вступают в силу изменения в статью 330.1 Уголовного кодекса РФ в части усиления ответственности за уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что поправки были инициированы депутатами.

В соответствии с законом, после однократного нарушения статьи 19.34 КоАП РФ ("Нарушение порядка деятельности иностранного агента") или в случае наличия судимости за аналогичное преступление иноагенту будет грозить до двух лет лишения свободы.

Изменения в УК РФ отменили условие о совершении иноагентом двух административных правонарушений в течение одного года для наступления уголовной ответственности по статье 330.1 УК РФ.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее подчеркивал, что иноагенты, которые предали Россию и пытаются ее ослабить, разрушить, должны понимать, что за свои действия они понесут ответственность по всей строгости закона, поэтому наказание становится более жестким.

Председатель Госдумы отмечал, что, по данным Минюста, более 40% иноагентов не соблюдают порядок деятельности, а также предусмотренные законом ограничения: не представляют отчетность, не маркируют свою продукцию или делают это неправильно, производят запрещенные материалы, распространяют их. Также была приведена статистика Верховного суда, согласно которой количество административных правонарушений в этой сфере увеличилось за 2023–2024 годы на 40,9 %.