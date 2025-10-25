Рейтинг@Mail.ru
В России ужесточат наказания за уклонение от обязанностей иноагента - РИА Новости, 25.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:15 25.10.2025 (обновлено: 15:08 25.10.2025)
https://ria.ru/20251025/inoagent-2050567708.html
В России ужесточат наказания за уклонение от обязанностей иноагента
В России ужесточат наказания за уклонение от обязанностей иноагента - РИА Новости, 25.10.2025
В России ужесточат наказания за уклонение от обязанностей иноагента
С 26 октября в России вступают в силу внесенные в Уголовный кодекс изменения, ужесточающие ответственность за уклонение от исполнения обязанностей,... РИА Новости, 25.10.2025
2025-10-25T13:15:00+03:00
2025-10-25T15:08:00+03:00
россия
вячеслав володин
госдума рф
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/17/1585861768_0:10:3072:1738_1920x0_80_0_0_137a10c49bf577b48e6322b3e0af8bf2.jpg
https://ria.ru/20251024/inoagenty-2050431303.html
https://ria.ru/20251001/lgot-2045544842.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/17/1585861768_48:0:2779:2048_1920x0_80_0_0_4a5809df8f30cdf85c6569aee1696005.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вячеслав володин, госдума рф, общество
Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Общество
В России ужесточат наказания за уклонение от обязанностей иноагента

Наказания за уклонение от обязанностей иноагента в РФ ужесточаются с 26 октября

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкКлетка для обвиняемых в зале cуда
Клетка для обвиняемых в зале cуда - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
Клетка для обвиняемых в зале cуда. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. С 26 октября в России вступают в силу внесенные в Уголовный кодекс изменения, ужесточающие ответственность за уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах, сообщает пресс-служба Госдумы.
"С завтрашнего дня — 26 октября вступают в силу изменения в статью 330.1 Уголовного кодекса РФ в части усиления ответственности за уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах", - говорится в сообщении.
Здание Министерства юстиции РФ - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Минюст расширил список иноагентов
дополняется ...
Отмечается, что поправки были инициированы депутатами.
В соответствии с законом, после однократного нарушения статьи 19.34 КоАП РФ ("Нарушение порядка деятельности иностранного агента") или в случае наличия судимости за аналогичное преступление иноагенту будет грозить до двух лет лишения свободы.
Изменения в УК РФ отменили условие о совершении иноагентом двух административных правонарушений в течение одного года для наступления уголовной ответственности по статье 330.1 УК РФ.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее подчеркивал, что иноагенты, которые предали Россию и пытаются ее ослабить, разрушить, должны понимать, что за свои действия они понесут ответственность по всей строгости закона, поэтому наказание становится более жестким.
Председатель Госдумы отмечал, что, по данным Минюста, более 40% иноагентов не соблюдают порядок деятельности, а также предусмотренные законом ограничения: не представляют отчетность, не маркируют свою продукцию или делают это неправильно, производят запрещенные материалы, распространяют их. Также была приведена статистика Верховного суда, согласно которой количество административных правонарушений в этой сфере увеличилось за 2023–2024 годы на 40,9 %.
Володин также указывал на важность защиты России от вмешательства недружественных стран, действующих через "прикормленных иноагентов".
Работа налоговой инспекции в Москве - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Эксперт рассказала, каких налоговых льгот в России могут лишиться иноагенты
1 октября, 05:20
 
РоссияВячеслав ВолодинГосдума РФОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала