В Харьковской области получила повреждения критическая инфраструктура

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Город Лозовая, расположенный в южной части Харьковской области Украины, частично обесточен после повреждения критической инфраструктуры, сообщил мэр Сергей Зеленский.

При этом не уточнил, о каком именно объекте идет речь.