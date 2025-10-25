https://ria.ru/20251025/infrastruktura-2050554810.html
В Харьковской области получила повреждения критическая инфраструктура
В Харьковской области получила повреждения критическая инфраструктура - РИА Новости, 25.10.2025
В Харьковской области получила повреждения критическая инфраструктура
Город Лозовая, расположенный в южной части Харьковской области Украины, частично обесточен после повреждения критической инфраструктуры, сообщил мэр Сергей... РИА Новости, 25.10.2025
2025-10-25T11:57:00+03:00
2025-10-25T11:57:00+03:00
2025-10-25T11:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
харьков
харьковская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941252196_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_cda57b6a80cdfb7f997f5e4ee5f73066.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20251023/udar-2050059805.html
украина
харьков
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941252196_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_de981466415938ed0837038f50fca02e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, харьков, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Украина, Харьков, Харьковская область
В Харьковской области получила повреждения критическая инфраструктура
Под Харьковом получила повреждения инфраструктура, обесточен город Лозовая