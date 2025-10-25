СМИ раскрыли, что произошло в отношениях России и Индии из-за угроз Трампа

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Новые пошлины президента США Дональда Трампа и давление на Индию еще больше укрепили отношения Москвы и Нью-Дели, пишет британская газета The Times со ссылкой на экспертов.
По словам профессора Школы международных исследований Университета Джавахарлала Неру Раджана Кумара, пророссийские настроения в Индии лишь усилились из-за угроз Трампа.
"Дефицит доверия в настоящее время является серьезной проблемой между Индией и Соединенными Штатами. Это укрепило позиции России в отношениях с Индией", — пояснил он.
По его мнению, пока Трамп находится у власти, доверие к США невозможно восстановить.
Вчера министр торговли Индии Пиюш Гоял заявил, что Индия не собирается поддаваться давлению США в сфере торговых связей.
В четверг президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал прекратить покупать нефть у России. Ранее глава американского Минфина Скотт Бессент сообщал, что рассчитывает вскоре увидеть рост закупок Индией американской нефти вместо российской.
Как отметил глава российского МИД Сергей Лавров, Россия оценила, что Индия не прогнулась под давлением США и сохраняет приверженность принципам свободной торговли.
