В Баварии снесли градирни АЭС "Гундремминген"

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Две охладительные башни (градирни) закрытой в 2021 году атомной электростанции "Гундремминген" в немецкой федеральной земле Бавария были планово снесены в субботу, передает агентство DPA.
"Обе 160-метровые градирни бывшей АЭС "Гундремминген" были взорваны спустя почти четыре года после закрытия атомного реактора. Железобетонные колоссы общим весом в 56 тысяч тонн рухнули ровно в 12.00 (13.00 мск - ред.)", - говорится в сообщении агентства.
DPA отмечает, что подрыв был контролируемым и прошел по плану. За ним наблюдали тысячи человек, приехавших посмотреть на "зрелищное разрушение символа века атома".
АЭС прекратила работу в конце 2021 года, с тех пор ее демонтируют.
В 2011 году правительство Германии во главе с канцлером Ангелой Меркель приняло решение полностью отказаться от атомной энергетики к 2022 году. Окончательным аргументом для такого решения стала авария на японской АЭС "Фукусима". К 2022 году работали лишь три АЭС: "Изар-2", "Неккарвестхайм-2" и "Эмсланд". В связи с отказом от российского газа их эксплуатацию продлили до середины апреля 2023 года, когда они были уже окончательно выведены из строя.
