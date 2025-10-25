В Баварии снесли градирни АЭС "Гундремминген"

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Две охладительные башни (градирни) закрытой в 2021 году атомной электростанции "Гундремминген" в немецкой федеральной земле Бавария были планово снесены в субботу, передает агентство Две охладительные башни (градирни) закрытой в 2021 году атомной электростанции "Гундремминген" в немецкой федеральной земле Бавария были планово снесены в субботу, передает агентство DPA

"Обе 160-метровые градирни бывшей АЭС "Гундремминген" были взорваны спустя почти четыре года после закрытия атомного реактора. Железобетонные колоссы общим весом в 56 тысяч тонн рухнули ровно в 12.00 (13.00 мск - ред.)", - говорится в сообщении агентства.

DPA отмечает, что подрыв был контролируемым и прошел по плану. За ним наблюдали тысячи человек, приехавших посмотреть на "зрелищное разрушение символа века атома".

АЭС прекратила работу в конце 2021 года, с тех пор ее демонтируют.