В Госдуме прокомментировали новые санкции США против России
25.10.2025
15:56 25.10.2025
В Госдуме прокомментировали новые санкции США против России
Мир не сможет обойтись без российских энергоносителей, как бы того не хотелось различным злопыхателям, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя, член... РИА Новости, 25.10.2025
россия, сша, севастополь, дмитрий белик, владимир путин, госдума рф, роснефть, лукойл
Россия, США, Севастополь, Дмитрий Белик, Владимир Путин, Госдума РФ, Роснефть, ЛУКОЙЛ, В мире
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости. Мир не сможет обойтись без российских энергоносителей, как бы того не хотелось различным злопыхателям, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.
Министерство финансов США в среду включило "Роснефть", "Лукойл" и 34 дочерние структуры этих компаний в новый пакет санкций. Президент России Владимир Путин назвал санкции США недружественным актом, который не укрепляет российско-американские отношения. При этом он отметил, что новые санкции существенно не скажутся на экономическом самочувствии РФ, и выразил надежду, что их ввод не приведет к серьезным изменениям на мировом энергорынке. Путин также подчеркнул, что ни одна уважающая себя страна никогда ничего не решает под давлением, а Россия относится к числу уважающих себя стран. Ранее Европейский союз принял 19-й пакет санкций против России.
"Нефти в мире не так много, чтобы убрать с рынка российские энергоносители, как бы того не хотелось различным злопыхателям. Если мы прекратим поставки, то очень скоро выстроятся очереди у заправок с заоблачными ценами, что явно пойдет не на пользу европейскому сообществу и американскому", - сказал Белик.
По его словам, западным странам нужно не санкции вводить против российских энергокомпаний, а понять, что для урегулирования украинского конфликта достаточно, чтобы Россия получила необходимые гарантии безопасности.
"И хочу заметить, никто Украину уничтожать не собирается. Ей достаточно выполнить наши условия. И она дальше будет развиваться как страна. Но точно без Зеленского", - сказал депутат.
