В Госдуме прокомментировали новые санкции США против России

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости. Мир не сможет обойтись без российских энергоносителей, как бы того не хотелось различным злопыхателям, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.

По его словам, западным странам нужно не санкции вводить против российских энергокомпаний, а понять, что для урегулирования украинского конфликта достаточно, чтобы Россия получила необходимые гарантии безопасности.