В Госдуме оценили передачу Украине французских истребителей Mirage

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости. Передаваемые Украине французские истребители Mirage сняты с вооружения и не смогут дать какого-либо перевеса на поле боя, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.