В Госдуме оценили передачу Украине французских истребителей Mirage
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:11 25.10.2025
В Госдуме оценили передачу Украине французских истребителей Mirage
Передаваемые Украине французские истребители Mirage сняты с вооружения и не смогут дать какого-либо перевеса на поле боя, такое мнение выразил в беседе с РИА... РИА Новости, 25.10.2025
В Госдуме оценили передачу Украине французских истребителей Mirage

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы РФ в Москве
Здание Государственной думы РФ в Москве. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости. Передаваемые Украине французские истребители Mirage сняты с вооружения и не смогут дать какого-либо перевеса на поле боя, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в ходе встречи "коалиции желающих" заявил, что Франция "в ближайшие дни" поставит Украине дополнительные ракеты Aster и истребители Mirage.
"Снятый с вооружения во Франции 40-летний Mirage-2000 и крупногабаритная почти его ровесница, зенитная ракета Aster, светятся на экране локатора РЛС ЗРК или в прицеле Су-27, не говоря о Су-30 либо Су-35, как новогодняя елка у собора Нотр-Дам-де-Пари. Несмотря на скорость и частичную малозаметность, проблемой для российской ПВО они не являются и внести какой-то перевес на поле боя не смогут", - считает Ивлев.
По его словам, летно-технические характеристики этой техники давно известны, меры противодействия выработаны и успешно применяются.
"А вот французские инструкторы, техники, операторы и механики, обеспечивающие подготовку матчасти и ввод полетных заданий против городов и сел России, являются законной целью для армии России. Поэтому Макрону перед поставками вооружений надо спросить у жителей Марселя, Бордо или Лиона, согласны ли они с похоронами своих сородичей, погибших из-за капризов Парижа на Украине", - сказал депутат.
Истребитель Mirage - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
Рогов прокомментировал передачу Украине истребителей Mirage
Вчера, 09:28
 
