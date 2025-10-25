В Гонконге извлекли черный ящик скатившегося в море самолета

ПЕКИН, 25 окт - РИА Новости. Команда специалистов в специальном административной районе КНР Гонконге подняла из воды "черный ящик" и хвостовую часть грузового самолета, который ранее при посадке выкатился за пределы полосы и упал в море, сообщили в международном аэропорте Гонконга.

Как отмечается в заявлении аэропорта, команда специалистов ночью 24 октября извлекла из воды хвостовую часть грузового самолета, а также бортовой самописец, известный как "черный ящик". Спасательное судно также подняло из воды один из двигателей грузового самолета и шасси.