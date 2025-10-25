Рейтинг@Mail.ru
В Гонконге извлекли черный ящик скатившегося в море самолета - РИА Новости, 25.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:39 25.10.2025 (обновлено: 20:26 25.10.2025)
https://ria.ru/20251025/gonkong-2050570976.html
В Гонконге извлекли черный ящик скатившегося в море самолета
В Гонконге извлекли черный ящик скатившегося в море самолета - РИА Новости, 25.10.2025
В Гонконге извлекли черный ящик скатившегося в море самолета
Команда специалистов в специальном административной районе КНР Гонконге подняла из воды "черный ящик" и хвостовую часть грузового самолета, который ранее при... РИА Новости, 25.10.2025
2025-10-25T13:39:00+03:00
2025-10-25T20:26:00+03:00
в мире
гонконг
китай
boeing 747
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1d/1575117579_1:0:2047:1151_1920x0_80_0_0_6d64cb95d31e2c0010ff21610e915daf.jpg
https://ria.ru/20251020/gonkong-2049377845.html
гонконг
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1d/1575117579_256:0:1791:1151_1920x0_80_0_0_ca3590c2080cd8e63ccd374d93408930.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гонконг, китай, boeing 747
В мире, Гонконг, Китай, Boeing 747
В Гонконге извлекли черный ящик скатившегося в море самолета

Из воды извлекли черный ящик и хвостовую часть самолета ACT Airlines

CC BY-SA 2.0 / Neuwieser / Boeing 747-8
Boeing 747-8 - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
CC BY-SA 2.0 / Neuwieser /
Boeing 747-8. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 25 окт - РИА Новости. Команда специалистов в специальном административной районе КНР Гонконге подняла из воды "черный ящик" и хвостовую часть грузового самолета, который ранее при посадке выкатился за пределы полосы и упал в море, сообщили в международном аэропорте Гонконга.
Грузовой самолет Boeing 747, принадлежащий турецкой грузовой авиакомпании ACT Airlines, 20 октября при посадке в аэропорту Гонконга выкатился за пределы полосы и столкнул в воду транспортное средство, в котором находились два человека, – оба скончались. Сам самолет практически полностью оказался в море, при этом четверо членов экипажа не пострадали. Позже Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) США сообщил об отправке специалистов для содействия гонконгскому Управлению по расследованию авиационных происшествий (AAIA) в проведении расследования.
Как отмечается в заявлении аэропорта, команда специалистов ночью 24 октября извлекла из воды хвостовую часть грузового самолета, а также бортовой самописец, известный как "черный ящик". Спасательное судно также подняло из воды один из двигателей грузового самолета и шасси.
Самолет Boeing 747, выкатившийся со взлетно-посадочной полосы самолета в международном аэропорту Гонконга - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
AirACT подтвердила гибель двоих из-за инцидента с ее самолетом в Гонконге
20 октября, 14:49
 
В миреГонконгКитайBoeing 747
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала