В Гонконге извлекли черный ящик скатившегося в море самолета
В Гонконге извлекли черный ящик скатившегося в море самолета - РИА Новости, 25.10.2025
В Гонконге извлекли черный ящик скатившегося в море самолета
Команда специалистов в специальном административной районе КНР Гонконге подняла из воды "черный ящик" и хвостовую часть грузового самолета, который ранее при... РИА Новости, 25.10.2025
2025-10-25T13:39:00+03:00
2025-10-25T13:39:00+03:00
2025-10-25T20:26:00+03:00
В Гонконге извлекли черный ящик скатившегося в море самолета
Из воды извлекли черный ящик и хвостовую часть самолета ACT Airlines
ПЕКИН, 25 окт - РИА Новости. Команда специалистов в специальном административной районе КНР Гонконге подняла из воды "черный ящик" и хвостовую часть грузового самолета, который ранее при посадке выкатился за пределы полосы и упал в море, сообщили в международном аэропорте Гонконга.
Грузовой самолет Boeing 74
7, принадлежащий турецкой грузовой авиакомпании ACT Airlines, 20 октября при посадке в аэропорту Гонконга
выкатился за пределы полосы и столкнул в воду транспортное средство, в котором находились два человека, – оба скончались. Сам самолет практически полностью оказался в море, при этом четверо членов экипажа не пострадали. Позже Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) США
сообщил об отправке специалистов для содействия гонконгскому Управлению по расследованию авиационных происшествий (AAIA) в проведении расследования.
Как отмечается в заявлении аэропорта, команда специалистов ночью 24 октября извлекла из воды хвостовую часть грузового самолета, а также бортовой самописец, известный как "черный ящик". Спасательное судно также подняло из воды один из двигателей грузового самолета и шасси.