В Германии рассказали о росте числа депортированных за год

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Число депортированных из Германии за девять месяцев выросло приблизительно на три тысячи человек в 2025 году в сравнении с тем же периодом в прошлом году, сообщает газета Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ) со ссылкой на федеральные данные.
"Количество депортаций из Германии значительно выросло за первые три квартала 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ... почти на 3 тысячи", - пишет издание со ссылкой на ответ федерального правительства на запрос фракции "Левых" в бундестаге, оказавшийся в его распоряжении.
Германия упростит процедуру депортации мигрантов, оправдывающих терроризм
26 июня 2024, 12:50
Согласно этим данным, с января по сентябрь 2025 года было депортировано 17,6 тысячи человек, в прошлом году за тот же период число депортированных составило 14,7 тысячи. Большинство были депортированы в Турцию и Грузию. Около трех тысяч человек - несовершеннолетние. За весь 2024 год из Германии было депортировано чуть более 20 тысяч человек.
Ранее правительство ФРГ ранее приняло ряд других мер, направленных на ограничение нелегальной миграции. В мае было отменено распоряжение прежнего кабинета министров от 2015 года, разрешающее просителям убежища въезжать в страну. Теперь их разворачивают на границах, если они уже подали заявления в других странах ЕС. Однако это не должно распространяться на беременных женщин, детей и других представителей уязвимых групп. Одновременно новый глава МВД ФРГ сообщил об увеличении числа сотрудников федеральной полиции, проводящих проверки на границах государства.