Ведущая газета Германии выступила с резким обвинением в адрес Зеленского

В мае мэр Киева Виталий Кличко обвинил Владимира Зеленского в авторитаризме, подчеркнув, что лишь мировая известность из-за боксерской карьеры защищает его от попыток Зеленского от него избавиться.

В конце января Кличко заявил, что окружение Зеленского пытается разбалансировать власть в украинской столице и уничтожить местное самоуправление. В частности, он обвинил Ткаченко в блокировании восстановления поврежденных домов, инфраструктуры, что дестабилизирует управление городом и создает угрозу жизнеобеспечению.