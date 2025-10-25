Рейтинг@Mail.ru
Ведущая газета Германии выступила с резким обвинением в адрес Зеленского - РИА Новости, 25.10.2025
00:56 25.10.2025
https://ria.ru/20251025/germaniya-2050510261.html
Ведущая газета Германии выступила с резким обвинением в адрес Зеленского
Ведущая газета Германии выступила с резким обвинением в адрес Зеленского - РИА Новости, 25.10.2025
Ведущая газета Германии выступила с резким обвинением в адрес Зеленского
Владимир Зеленской пытается взять под контроль крупные города Украины, а его внутренняя политика все больше склоняется к авторитаризму, пишет ведущая немецкая... РИА Новости, 25.10.2025
2025-10-25T00:56:00+03:00
2025-10-25T00:56:00+03:00
Ведущая газета Германии выступила с резким обвинением в адрес Зеленского

Welt: Зеленский все больше склоняется к авторитаризму

© AP Photo / Heinz-Peter BaderВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
© AP Photo / Heinz-Peter Bader
Владимир Зеленский . Архивное фото
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Владимир Зеленской пытается взять под контроль крупные города Украины, а его внутренняя политика все больше склоняется к авторитаризму, пишет ведущая немецкая газета Die Welt.
"Его (Зеленского. — Прим. Ред.) внутренняя политика все больше склоняется к авторитаризму. После парламентских выборов пять лет назад он вступил в должность президента Украины благодаря победе своей партии "Слуга народа". С тех пор Зеленский пытается взять под контроль крупные города Украины", — говорится в материале.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Зеленский обратился к Мерцу с особыми просьбами, пишут СМИ
Вчера, 14:03
Как отмечает издание, Зеленский стремится к все большей концентрации власти, особенно в столице, где конфликтует с мэром Киева Виталием Кличко.
По мнению автора, недавнее лишение гражданства Украины мэра Одессы Геннадия Труханова — это предупреждение Кличко и другим непокорным мэрам о необходимости поддержки Зеленского, если они хотят сохранить свою власть.
Четырнадцатого октября Зеленский подписал указ о лишении гражданства Труханова, а также бывшего депутата Верховной рады Олега Царева и артиста балета Сергея Полунина. Позже Труханов заявил, что намерен обжаловать это решение в суде. Он также заявил, что не собирается уезжать с Украины, а также из Одессы. До этого он заявлял о намерении Зеленского лишить его гражданства из-за якобы наличия российского паспорта, при этом наличие гражданства РФ он отрицает.
Мэр Одессы Геннадий Труханов - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
СБУ подтвердила информацию о лишении мэра Одессы Труханова гражданства
14 октября, 21:34
В мае мэр Киева Виталий Кличко обвинил Владимира Зеленского в авторитаризме, подчеркнув, что лишь мировая известность из-за боксерской карьеры защищает его от попыток Зеленского от него избавиться.
В конце января Кличко заявил, что окружение Зеленского пытается разбалансировать власть в украинской столице и уничтожить местное самоуправление. В частности, он обвинил Ткаченко в блокировании восстановления поврежденных домов, инфраструктуры, что дестабилизирует управление городом и создает угрозу жизнеобеспечению.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента на Украине в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". Президент США Дональд Трамп ранее называл Зеленского "диктатором без выборов" и заявлял, что рейтинг Зеленского опустился до 4%.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Зеленский сам спилил сук, на котором сидел, заявил Медведчук
Вчера, 10:13
 
