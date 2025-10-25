АдГ продолжает лидировать в Германии, пишут СМИ

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) продолжает сохранять лидирующие позиции среди немецких партий на протяжении двух месяцев, сообщает газета Bild со ссылкой на опрос института INSA.
"С сентября АдГ опережает Союз (ХДС/ХСС - ред.) и с тех пор удерживает первое место в воскресном опросе INSA", - говорится в публикации издания.
Согласно результатам опроса, сейчас поддержка АдГ в Германии составляет 26% голосов респондентов. Блок христианско-демократического и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) находится на втором месте с 24% поддержки, а Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) - на третьем с 15%.
Опрос проводился с 20 по 24 октября, в нем приняли участие 1205 человек. Статистическая погрешность составила 2,9 процентных пункта.
На прошлой неделе АдГ набрала 27% голосов поддержки, заняв первое место по популярности среди немецких партий и обновив свой рекорд поддержки среди населения в рамках опросов института INSA.
Двадцать третьего февраля в Германии прошли досрочные парламентские выборы, победу на которых одержал блок ХДС/ХСС. Второе место на выборах заняла правая АдГ с рекордным для себя результатом в 20,8%. СДПГ заняла лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории политической силы. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левая партия" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию. В первой половине апреля ХДС/ХСС и СДПГ договорились о создании новой правящей коалиции.