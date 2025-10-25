Рейтинг@Mail.ru
Герасимов отметил успехи группировки "Центр" в освобождении ДНР - РИА Новости, 25.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:00 25.10.2025 (обновлено: 11:01 25.10.2025)
https://ria.ru/20251025/gerasimov--2050539597.html
Герасимов отметил успехи группировки "Центр" в освобождении ДНР
Герасимов отметил успехи группировки "Центр" в освобождении ДНР - РИА Новости, 25.10.2025
Герасимов отметил успехи группировки "Центр" в освобождении ДНР
Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов проверил ход выполнения задач группировкой "Центр" под Красноармейском, сообщило Минобороны. РИА Новости, 25.10.2025
2025-10-25T10:00:00+03:00
2025-10-25T11:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
россия
валерий герасимов
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/19/2050540204_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_bfce16f8654ff211228f6db7d4912e50.jpg
https://ria.ru/20251025/obstanovka-2050407111.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Начальник Генштаба проверил ход выполнения боевых задач группировкой "Центр"
Начальник Генштаба Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач подразделениями группировки "Центр" на красноармейском направлении и отметил ее успехи в освобождении ДНР, сообщило Минобороны России. В завершении работы Герасимов поставил задачи на дальнейшие действия.
2025-10-25T10:00
true
PT0M58S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/19/2050540204_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_c96fd5b872645d2777bf6c5577ddc4db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, донецкая народная республика, россия, валерий герасимов, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Россия, Валерий Герасимов, Вооруженные силы РФ
Герасимов отметил успехи группировки "Центр" в освобождении ДНР

Герасимов проверил ход выполнения боевых задач группировкой "Центр"

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов проверил ход выполнения задач группировкой "Центр" под Красноармейском, сообщило Минобороны.
«
"Начальник Генерального штаба подвел промежуточные итоги с командованием группировки войск "Центр", отметив успехи в освобождении Донецкой Народной Республики", — заявили в ведомстве.
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
Намечается пять котлов: что происходит на фронтах СВО
Вчера, 08:00

Красноармейск имеет решающее значение для судьбы сил ВСУ в ДНР. Этот город остается одним из ключевых для снабжения оставшихся гарнизонов, и его утрата чревата для Киева тяжелыми последствиями. Освобождение агломерации позволит российским войскам фактически выйти к западным границам Донецкой Народной Республики и продолжать наступление в Запорожской области.

Герасимов побывал на передовых пунктах управления общевойскового объединения, мотострелковых соединений и подразделений морской пехоты. Там он заслушал доклады командующего армией, командиров и других должностных лиц о результатах выполнения задач в зоне ответственности "Центра".
В завершении работы начальник Генштаба поставил задачи на дальнейшие действия.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаРоссияВалерий ГерасимовВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала