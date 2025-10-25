https://ria.ru/20251025/gerasimov--2050539597.html
Герасимов отметил успехи группировки "Центр" в освобождении ДНР
Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов проверил ход выполнения задач группировкой "Центр" под Красноармейском, сообщило Минобороны.
Начальник Генштаба проверил ход выполнения боевых задач группировкой "Центр"
Начальник Генштаба Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач подразделениями группировки "Центр" на красноармейском направлении и отметил ее успехи в освобождении ДНР, сообщило Минобороны России.
В завершении работы Герасимов поставил задачи на дальнейшие действия.
