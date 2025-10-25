Рейтинг@Mail.ru
"Абсолютно нелепо". Фицо обрушился с критикой на ЕС из-за России - РИА Новости, 25.10.2025
15:58 25.10.2025
https://ria.ru/20251025/fitso-2050585371.html
"Абсолютно нелепо". Фицо обрушился с критикой на ЕС из-за России
"Абсолютно нелепо". Фицо обрушился с критикой на ЕС из-за России - РИА Новости, 25.10.2025
"Абсолютно нелепо". Фицо обрушился с критикой на ЕС из-за России
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскритиковал лицемерие и ложные приоритеты ЕС в вопросе прекращения русско-украинского конфликта, его слова приводит... РИА Новости, 25.10.2025
2025-10-25T15:58:00+03:00
2025-10-25T15:58:00+03:00
"Абсолютно нелепо". Фицо обрушился с критикой на ЕС из-за России

TEC: Фицо обвинил ЕС в лицемерии из-за политики в отношении России

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскритиковал лицемерие и ложные приоритеты ЕС в вопросе прекращения русско-украинского конфликта, его слова приводит издание The European Conservative.
"Фицо подверг критике то, что он назвал “небрежным” отношением Союза к продолжающемуся кровопролитию, заявив, что сотни людей продолжают умирать каждый день, в то время как лидеры ЕС сосредоточены на карательных мерах", — говорится в публикации.
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Словакия не будет покрывать военные расходы Украины, заявил Фицо
24 октября, 09:46
Политик подчеркнул, что европейские лидеры не заинтересованы в завершении конфликта на Украине. Он также осудил стремление Брюсселя диктовать, кто имеет право участвовать в мирных переговорах, назвав это подрывом конструктивного диалога.
По словам Фицо, во внутренней политике ЕС борьба за власть стала важнее, чем усилия по урегулированию конфликта.
"ЕС считает устранение Виктора Орбана более значимым, чем прекращение конфликта", — заявил он, назвав такой подход "абсолютно нелепым".
Во вторник Фицо отметил, что если Европейский союз действительно хочет мира на Украине, он должен сделать все, чтобы встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште состоялась. По его словам, со стороны ЕС видны попытки помешать саммиту несмотря на то, что его дата еще не определена.
Председатель правительства Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Фицо заявил, что Киев должен пойти на территориальные уступки
22 октября, 11:41
 
