"Чудовищный скандал". Макрона поставили на место после заявления об Украине
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
10:14 25.10.2025 (обновлено: 19:38 25.10.2025)
"Чудовищный скандал". Макрона поставили на место после заявления об Украине
"Чудовищный скандал". Макрона поставили на место после заявления об Украине
"Чудовищный скандал". Макрона поставили на место после заявления об Украине
Заявление президента Франции Эммануэля Макрона об Украине говорит о его желании продлить конфликт, написал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в
специальная военная операция на украине
в мире
украина
эммануэль макрон
франция
"Чудовищный скандал". Макрона поставили на место после заявления об Украине

Политик Филиппо раскритиковал заявление Макрона о конфликте на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Philippe Magoni
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Заявление президента Франции Эммануэля Макрона об Украине говорит о его желании продлить конфликт, написал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.

"Прекратите этот чудовищный скандал! Это поддержание войны и разорение наших вооруженных сил и Франции! Ни одной единицы оружия, ни одного евро и, конечно же, ни одного солдата для Украины!" — говорится в публикации.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер
Заявление Стармера об Украине вызвало тревогу на Западе
Вчера, 08:44
Вчера, 08:44
Накануне Макрон заявил, что Франция в ближайшие дни поставит Украине дополнительные ракеты Aster и истребители Mirage.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Владимир Зеленский
Зеленский выступил с новым требованием к Европе
Вчера, 09:30
Вчера, 09:30
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
