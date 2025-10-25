"Чудовищный скандал". Макрона поставили на место после заявления об Украине

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Заявление президента Франции Эммануэля Макрона об Украине говорит о его желании продлить конфликт, написал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.
"Прекратите этот чудовищный скандал! Это поддержание войны и разорение наших вооруженных сил и Франции! Ни одной единицы оружия, ни одного евро и, конечно же, ни одного солдата для Украины!" — говорится в публикации.
"Прекратите этот чудовищный скандал! Это поддержание войны и разорение наших вооруженных сил и Франции! Ни одной единицы оружия, ни одного евро и, конечно же, ни одного солдата для Украины!" — говорится в публикации.
Накануне Макрон заявил, что Франция в ближайшие дни поставит Украине дополнительные ракеты Aster и истребители Mirage.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Зеленский выступил с новым требованием к Европе
Вчера, 09:30