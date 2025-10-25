На уходящей неделе произошло сразу несколько инцидентов, которые заставляют страны Восточной Европы новыми глазами взглянуть на вопрос безопасности.

Сначала вспыхнул пожар неподалеку от Будапешта и столичного аэропорта в городке Сазхаломбатта, где располагается нефтеперерабатывающий завод "Дунай", входящий в структуру государственной компании MOL Group. Это единственное такого рода предприятие страны, перерабатывающее более восьми миллионов тонн сырой нефти в год. В Венгрии есть собственная добыча нефти, но она невелика, запасы крайне истощены, и НПЗ "Дунай" для страны — объект критической государственной важности.

Возгорание случилось на установке перегонки нефти AV-3 (первичная переработка и разделение сырья на фракции). Это крупнейший кластер завода, и его повреждение снизит производственные возможности на 40 процентов, а на восстановление инфраструктуры и работоспособности может уйти несколько месяцев. При этом неизвестно, смогут ли функционировать остальные участки НПЗ или завод придется останавливать полностью.

Компания MOL сразу же обратилась к руководству страны с просьбой открыть доступ к стратегическим резервам, но Будапешт в то же время утверждает, что ничего страшного для Венгрии в ближайшее время не произойдет, запасов должно хватить на 20-30 дней. А за это время работа завода должна быть восстановлена в полном объеме. Премьер Виктор Орбан при этом заявил, что происшествие будет расследовано "максимально тщательно".

Ведется следствие, его результаты пока не разглашаются, однако, согласно инсайдам, произошло самовозгорание накопившейся газовой смеси.

В тот же день с разницей в несколько часов в Румынии заполыхала часть НПЗ в городе Плоешти. Заводом Petrotel-Lukoil управляет румынское дочернее предприятие российской компании "Лукойл". Этот НПЗ — один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов Румынии с годовой мощностью переработки 2,5 миллиона тонн.

В момент взрыва румынский НПЗ не работал, так как был остановлен 17 октября на плановые технические осмотры. Однако при инциденте пострадал 57-летний рабочий — он получил серьезные травмы ноги и головы в результате детонации.

Изначально румыны сообщили ровно ту же версию инцидента, что и венгры: самовозгорание смеси паров. Затем румыны уточнили, что взрыв произошел в промышленной канализационной системе во время проведения капитального ремонта. Но по факту в обоих случаях причины происшедшего пока не ясны. И невозможно доподлинно установить, связаны ли эти события друг с другом, кроме очень подозрительного совпадения по времени. Все, конечно, возможно, но допустить вдруг такое случайное совпадение — одновременные взрывы "смеси" на двух крупнейших заводах Восточной Европы, связанных с поставками российской нефти, было бы против логики и здравого смысла.

Единственное отличие: румынский завод получает нефть из Новороссийска — сперва на танкерах в нефтеналивной порт Констанца, а венгерский НПЗ в Сазхаломбатте — по многострадальному трубопроводу "Дружба". В Восточной Европе есть еще один аналогичный завод, использующий российскую нефть из "Дружбы", — в соседней Словакии, недалеко от Братиславы. По грубым подсчетам, трубопровод "Дружба", как и работа этих заводов, обеспечивает потребности Венгрии и Словакии в топливе и сырье на две трети.

На месте словаков мы бы резко усилили охрану своего завода, а еще лучше — обратились бы за помощью к российским специалистам, чтобы они провели комплексную проверку всего контура безопасности. Правда, здесь могут возникнуть проблемы с собственниками, поскольку формально такого рода предприятия находятся в управлении компаний со смешанным капиталом, причем государственная доля и в венгерской MOL, и в словацкой Slovnaft не всегда решающая, несмотря на их стратегическое значение. А у частных собственников могут быть специфические взгляды на организацию безопасности своих предприятий.

Ожидание бывает материально. Через день после возгораний в Венгрии и Румынии якобы случилась аналогичная беда и на заводе в Словакии, однако впоследствии и руководство Slovnaft, и правительство страны эту информацию не подтвердили. По словам представителя словацкой компании, огонь, который видели люди, был частью производственного процесса. Тем не менее люди нервничают.

Дело в том, что система охраны такого рода объектов в Восточной Европе не то чтобы совсем уж разгильдяйская, но она, скажем вежливо, не рассчитана на реальные современные угрозы и вызовы. Она направлена скорее на борьбу с техногенными катастрофами, а террористическая опасность рассматривается исключительно теоретически. За тридцать лет свободы и демократии там все расслабились до такого состояния, что уже практически утратили навыки самозащиты.

Здесь, кстати, показателен румынский случай. Есть стойкое подозрение, что капитальный ремонт завода в Плоешти проводится силами привлеченных со стороны строительных подрядчиков. И что рабочих, которые там все это крутят и подвинчивают в технической канализации, никто толком не проверял. Внедриться в эту компанию работяг под видом разнорабочего-гастарбайтера — не большая проблема.

Кроме того, в Румынию с 2022 года по тем или иным причинам въехало 12 миллионов украинцев, большинство из которых, правда, следовали транзитом. Тем не менее только официально зарегистрированных на постоянной основе в Румынии украинцев — 85 тысяч. У румынских властей просто нет физических сил фильтровать всю эту толпу или даже просто ее как-то учитывать.

В Венгрии ситуация с этим несколько проще. По официальным данным, в этой стране сейчас около 40 тысяч беженцев с Украины, но значительная часть из них — этнические венгры из Закарпатья, у которых есть специальные удостоверения. Их очень сложно втянуть в какие-либо противоправные действия, однако Венгрия — страна Шенгенской зоны, и туда довольно легко въехать из любой другой страны. Похожая ситуация и в Словакии.

Грубо говоря, Восточная Европа представляет собой проходной двор. Таким образом, ситуация с охраной стратегических объектов в регионе разбивается на две неравные составляющие. Во-первых, это собственно охрана контура объекта, которая включает в себя не только банальную расстановку камер наблюдения, но и тщательную проверку временного персонала, что не делается там исторически. А во-вторых, требуется срочно принимать жесткие меры по отслеживанию перемещений временно находящихся в стране подозрительных лиц и даже транзитных пассажиров, которые могут просто "потеряться" где-то на просторах демократии. Это уже не говоря о возможности проведения диверсионных и террористических актов под чужим флагом. Например, с использованием польских паспортов.

Ни у Венгрии, ни у Словакии таких ресурсов и возможностей попросту нет. А также отсутствуют необходимые навыки. В Венгрии есть небольшая возможность фильтровать подозрительных лиц хотя бы по языковому признаку (знание венгерского — очень специфический навык, не говоришь по-венгерски, объясни, как ты сюда попал, а главное — зачем). Сазхаломбатта ни разу не туристический город, туда случайно не заедешь. А вот в очень маленькой Словакии, как это ни странно, затеряться и натурализоваться гораздо легче, тем более что НПЗ расположен практически в черте города — столицы, Братиславы, на берегу Дуная. На трамвае можно доехать.

Мы, конечно, ничего не собираемся советовать суверенным государствам, но опасность возобновления такого рода атак на НПЗ и подобные объекты в Венгрии, Словакии и Румынии никуда не исчезла. Наоборот, угроза эта будет только нарастать, поскольку со стороны Украины и почему-то активно вовлекшейся в эту историю Польши отмечается явная заинтересованность в парализации критически важных, стратегических объектов тех стран, которые продолжают сотрудничать с Россией. В таком контексте вне зависимости от того, какие результаты покажет следствие (и будут ли эти результаты обнародованы), жизненно необходимо озаботиться улучшением системы безопасности вокруг таких объектов.

И надо помнить, что заводы эти были построены в советские времена при непосредственном участии советских же специалистов. Никто, кроме россиян, не знает лучше, как именно обезопасить эти объекты от внешнего воздействия. И если организацией чисто контрразведывательных действий типа фильтрации посторонних венгры и словаки обязаны озаботиться самостоятельно, то с прямой охраной территории хотя бы по внешнему периметру российские специалисты могли бы помочь. Кроме того, российские специалисты даже частных компаний (того же "Лукойла", попавшего на днях под американские санкции) используют для охраны предприятий формально внешних подрядчиков. Это не в чистом виде ЧВК, а скорее охранные агентства, но их квалификация подтверждена даже в Ираке. Да, это сильно против правил, и крика будет очень много, но безопасность стратегической инфраструктуры гораздо важнее, чем вопли европейской общественности. С другой стороны, сотрудничество с российскими подрядчиками укладывается в правовые нормы Евросоюза, поскольку эти заводы управляются через "дочки", а не напрямую, а в Венгрии и Словакии и вовсе не аффилированы ни с кем, кроме местных компаний.