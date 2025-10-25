https://ria.ru/20251025/essen-2050602242.html
В немецком Эссене при стрельбе пострадали два человека, сообщили СМИ
В немецком Эссене при стрельбе пострадали два человека, сообщили СМИ
Два человека серьезно пострадали в результате стрельбы на парковке в городе Эссен в немецкой федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, сообщает газета Bild. РИА Новости, 25.10.2025
2025-10-25T18:34:00+03:00
Bild: в Эссене при стрельбе на парковке пострадали два человека