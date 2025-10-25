https://ria.ru/20251025/dtp-2050596856.html
В Москве машина наехала на остановку
Автомобиль наехал на остановку на севере Москвы, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ. РИА Новости, 25.10.2025
москва
Автомобиль наехал на остановку на севере Москвы, пострадавших нет