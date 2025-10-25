https://ria.ru/20251025/dtp-2050566872.html
В Волгоградской области столкнулись две легковушки, есть погибшие
В Волгоградской области столкнулись две легковушки, есть погибшие
Четыре человека погибли при лобовом столкновении двух легковых автомобилей в Жирновском районе Волгоградской области, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 25.10.2025
