В Волгоградской области столкнулись две легковушки, есть погибшие
12:58 25.10.2025
В Волгоградской области столкнулись две легковушки, есть погибшие
Четыре человека погибли при лобовом столкновении двух легковых автомобилей в Жирновском районе Волгоградской области, сообщает прокуратура региона.
происшествия
волгоградская область
жирновский район
котово
волгоградская область
жирновский район
котово
Новости
происшествия, волгоградская область, жирновский район, котово
Происшествия, Волгоградская область, Жирновский район, Котово
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 окт - РИА Новости. Четыре человека погибли при лобовом столкновении двух легковых автомобилей в Жирновском районе Волгоградской области, сообщает прокуратура региона.
Авария произошла вечером в пятницу на 22-м километре автодороги "Калининск - Жирновск - Котово - Камышин". Водитель автомобиля "Лада" 211440 во время объезда припаркованного вдоль дороги "КАМАЗа" со знаком аварийной остановки выехал на встречную полосу, где столкнулся с Renault Sandero.
"В результате аварии оба водителя, а также 18-летний пассажир "Лады" и 57-летняя пассажирка иномарки скончались до приезда скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.
Следствие организовало проверку, прокуратура взяла ее на контроль.
Происшествия Волгоградская область Жирновский район Котово
 
 
