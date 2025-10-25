https://ria.ru/20251025/dtp-2050565063.html
В Пензенской области произошло ДТП на федеральной трассе, есть погибшие
В Пензенской области произошло ДТП на федеральной трассе, есть погибшие - РИА Новости, 25.10.2025
В Пензенской области произошло ДТП на федеральной трассе, есть погибшие
Мужчина и младенец погибли в ДТП на федеральной трассе в Пензенской области в субботу, сообщила региональная Госавтоинспекция. РИА Новости, 25.10.2025
2025-10-25T12:52:00+03:00
2025-10-25T12:52:00+03:00
2025-10-25T12:52:00+03:00
происшествия
пензенская область
гибдд мвд рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498482_0:120:3077:1851_1920x0_80_0_0_1b2a51c769debeafb373fa427bfeee18.jpg
https://ria.ru/20251025/dtp-2050542241.html
пензенская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498482_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_01566565add48f374581e68af45d49a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пензенская область, гибдд мвд рф
Происшествия, Пензенская область, ГИБДД МВД РФ
В Пензенской области произошло ДТП на федеральной трассе, есть погибшие
Мужчина и младенец погибли в ДТП на федеральной трассе в Пензенской области