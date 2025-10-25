Рейтинг@Mail.ru
В Пензенской области произошло ДТП на федеральной трассе, есть погибшие
12:52 25.10.2025
В Пензенской области произошло ДТП на федеральной трассе, есть погибшие
происшествия, пензенская область, гибдд мвд рф
Происшествия, Пензенская область, ГИБДД МВД РФ
© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи . Архивное фото
САРАТОВ, 25 окт - РИА Новости. Мужчина и младенец погибли в ДТП на федеральной трассе в Пензенской области в субботу, сообщила региональная Госавтоинспекция.
"По предварительным данным, 25 октября текущего года в 4 часа 45 минут на 595-м километре федеральной автомобильной дороги М5 "Урал" в границах Мокшанского района водитель автомобиля Haval - женщина 1991 года рождения - допустила наезд на препятствие - световую опору - с дальнейшим съездом в кювет и опрокидыванием транспортного средства. В результате происшествия два пассажира данного автомобиля - мужчина 1993 года рождения и мальчик 2025 года рождения - от полученных телесных повреждений скончались на месте", - говорится в сообщении в Telegram-канале ГАИ.
Кроме того, пострадали водитель и мальчик 2019 года рождения, их осмотрели врачи, уточнила Госавтоинспекция.
Сотрудники полиции выясняют обстоятельства автокатастрофы.
ПроисшествияПензенская областьГИБДД МВД РФ
 
 
