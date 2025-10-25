Рейтинг@Mail.ru
В Крыму на трассе "Таврида" произошло ДТП, есть погибшие
10:13 25.10.2025 (обновлено: 10:21 25.10.2025)
В Крыму на трассе "Таврида" произошло ДТП, есть погибшие
В Крыму на трассе "Таврида" произошло ДТП, есть погибшие
Семья из трех человек, включая восьмилетнего ребенка, погибла в ночном ДТП на трассе "Таврида" в Крыму, автомобиль, в котором находилась семья, столкнулся с... РИА Новости, 25.10.2025
происшествия
республика крым
ленинский район
керчь
следственный комитет россии (ск рф)
республика крым
ленинский район
керчь
происшествия, республика крым, ленинский район, керчь, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Республика Крым, Ленинский район, Керчь, Следственный комитет России (СК РФ)
В Крыму на трассе "Таврида" произошло ДТП, есть погибшие

Семья из 3 человек, включая ребенка, погибла в ДТП на трассе "Таврида" в Крыму

© Фото : Прокуратура Республики КрымМесто ДТП на трассе "Таврида" в Крыму. 25 октября 2025
Место ДТП на трассе Таврида в Крыму. 25 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
© Фото : Прокуратура Республики Крым
Место ДТП на трассе "Таврида" в Крыму. 25 октября 2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости. Семья из трех человек, включая восьмилетнего ребенка, погибла в ночном ДТП на трассе "Таврида" в Крыму, автомобиль, в котором находилась семья, столкнулся с грузовиком, который на трассе двигался задним ходом, сообщила прокуратура Крыма.
ДТП произошло на трассе "Таврида" в Ленинском районе Крыма в пятницу в ночное время. По предварительным данным, на автодороге "Таврида" водитель большегруза, двигаясь со стороны города Керчи в направлении города Симферополя, при движении задним ходом совершил столкновение с движущимся в попутном направлении автомобилем "Лада".
Последствия ДТП с участием автомобиля и стоящего на обочине грузовика под Новосибирском - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
В ДТП с грузовиком под Новосибирском погибли три человека
Вчера, 06:07
"В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель легкового автомобиля. В автомобиле находилась семья из трёх человек, в том числе малолетний 2017 года рождения, которые скончались от полученных травм" , - сообщили в ведомстве.
Предварительно, легковой автомобиль использовался в качестве такси. Следователями регионального СК возбуждено уголовное дело, оно находится на контроле руководства главного следственного управления, сообщили в СУСК Крыма.
Последствия столкновения автобуса и Газели в Ленобласти - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Уголовное дело возбудили после ДТП с автобусом под Петербургом
24 октября, 18:05
 
ПроисшествияРеспублика КрымЛенинский районКерчьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Заголовок открываемого материала