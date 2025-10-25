В Крыму на трассе "Таврида" произошло ДТП, есть погибшие

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости. Семья из трех человек, включая восьмилетнего ребенка, погибла в ночном ДТП на трассе "Таврида" в Крыму, автомобиль, в котором находилась семья, столкнулся с грузовиком, который на трассе двигался задним ходом, сообщила прокуратура Крыма.
ДТП произошло на трассе "Таврида" в Ленинском районе Крыма в пятницу в ночное время. По предварительным данным, на автодороге "Таврида" водитель большегруза, двигаясь со стороны города Керчи в направлении города Симферополя, при движении задним ходом совершил столкновение с движущимся в попутном направлении автомобилем "Лада".
"В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель легкового автомобиля. В автомобиле находилась семья из трёх человек, в том числе малолетний 2017 года рождения, которые скончались от полученных травм" , - сообщили в ведомстве.
Предварительно, легковой автомобиль использовался в качестве такси. Следователями регионального СК возбуждено уголовное дело, оно находится на контроле руководства главного следственного управления, сообщили в СУСК Крыма.
