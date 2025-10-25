Рейтинг@Mail.ru
В ДТП с грузовиком под Новосибирском погибли три человека - РИА Новости, 25.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:07 25.10.2025
https://ria.ru/20251025/dtp-2050525397.html
В ДТП с грузовиком под Новосибирском погибли три человека
В ДТП с грузовиком под Новосибирском погибли три человека - РИА Новости, 25.10.2025
В ДТП с грузовиком под Новосибирском погибли три человека
Три человека погибли в дорожной аварии в Новосибирской области, где легковая Honda врезалась в стоящий на краю дороги грузовик, сообщает Госавтоинспекция... РИА Новости, 25.10.2025
2025-10-25T06:07:00+03:00
2025-10-25T06:07:00+03:00
происшествия
новосибирская область
мошковский район
новосибирск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/19/2050525262_0:95:997:656_1920x0_80_0_0_0e0bad3a95265b9b741af0aad95fb697.jpg
https://ria.ru/20251024/chislo-2050399206.html
новосибирская область
мошковский район
новосибирск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/19/2050525262_113:0:988:656_1920x0_80_0_0_fbf7e9556a0d3de52154f9d42c9d940d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, новосибирская область, мошковский район, новосибирск
Происшествия, Новосибирская область, Мошковский район, Новосибирск
В ДТП с грузовиком под Новосибирском погибли три человека

В ДТП со стоящим на обочине грузовиком под Новосибирском погибли три человека

© Фото : Госавтоинспекция Новосибирской областиПоследствия ДТП с участием автомобиля и стоящего на обочине грузовика под Новосибирском
Последствия ДТП с участием автомобиля и стоящего на обочине грузовика под Новосибирском - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
© Фото : Госавтоинспекция Новосибирской области
Последствия ДТП с участием автомобиля и стоящего на обочине грузовика под Новосибирском. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НОВОСИБИРСК, 25 окт - РИА Новости. Три человека погибли в дорожной аварии в Новосибирской области, где легковая Honda врезалась в стоящий на краю дороги грузовик, сообщает Госавтоинспекция региона.
По предварительной информации, ночью в субботу на территории Мошковского района водитель, мужчина 1992 года рождения, управляя автомобилем Honda Accord, на Северном обходе Новосибирска въехал в стоящий на краю проезжей части грузовик Volvo с полуприцепом.
"В результате автоаварии на месте погибли водитель легкового автомобиля и двое его пассажиров - мужчина 1998 года рождения и женщина 1991 года рождения. Еще одна пассажирка 1996 года рождения была экстренно госпитализирована с травмами", - говорится в сообщении.
Последствия столкновения автобуса и Газели в Ленобласти - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Число пострадавших в ДТП с автобусом под Петербургом возросло до девяти
Вчера, 15:52
 
ПроисшествияНовосибирская областьМошковский районНовосибирск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала