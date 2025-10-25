https://ria.ru/20251025/dtp-2050525397.html
В ДТП с грузовиком под Новосибирском погибли три человека
В ДТП с грузовиком под Новосибирском погибли три человека - РИА Новости, 25.10.2025
В ДТП с грузовиком под Новосибирском погибли три человека
Три человека погибли в дорожной аварии в Новосибирской области, где легковая Honda врезалась в стоящий на краю дороги грузовик, сообщает Госавтоинспекция... РИА Новости, 25.10.2025
происшествия
новосибирская область
мошковский район
новосибирск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
В ДТП с грузовиком под Новосибирском погибли три человека
В ДТП со стоящим на обочине грузовиком под Новосибирском погибли три человека