ПВО сбила шесть дронов ВСУ над двумя регионами
ПВО сбила шесть дронов ВСУ над двумя регионами
Вооруженные силы сбили шесть дронов ВСУ над двумя российскими регионами, сообщило Минобороны. РИА Новости, 25.10.2025
ПВО сбила шесть дронов ВСУ над двумя регионами
ПВО сбила шесть украинских БПЛА над Брянской областью и Московским регионом