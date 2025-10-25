Рейтинг@Mail.ru
ПВО сбила шесть дронов ВСУ над двумя регионами - РИА Новости, 25.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:42 25.10.2025 (обновлено: 16:48 25.10.2025)
ПВО сбила шесть дронов ВСУ над двумя регионами
Вооруженные силы сбили шесть дронов ВСУ над двумя российскими регионами, сообщило Минобороны. РИА Новости, 25.10.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
брянская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
москва
россия
вооруженные силы украины
брянская область
москва
россия
безопасность, брянская область, министерство обороны рф (минобороны рф), москва, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Брянская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Москва, Россия, Вооруженные силы Украины
ПВО сбила шесть дронов ВСУ над двумя регионами

ПВО сбила шесть украинских БПЛА над Брянской областью и Московским регионом

© РИА Новости / Артем Житенев
Военнослужащий в командном пункте
Военнослужащий в командном пункте - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
© РИА Новости / Артем Житенев
Перейти в медиабанк
Военнослужащий в командном пункте. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Вооруженные силы сбили шесть дронов ВСУ над двумя российскими регионами, сообщило Минобороны.
«

"Двадцать пятого октября в период с 09:00 мск до 15:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.

Бойцы сбили:
По данным Минобороны, ночью военные уничтожили 121 украинский БПЛА над Россией, из них 17 над Брянской областью, девять — над Московским регионом.
ВСУ ежедневно атакуют гражданские объекты в приграничных регионах. Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
