09:18 25.10.2025
В центре Донецка развернули флаг ДНР длиной 200 метров
В центре Донецка развернули флаг ДНР длиной 200 метров - РИА Новости, 25.10.2025
В центре Донецка развернули флаг ДНР длиной 200 метров
Молодежь Донецка развернула в центре города 200-метровый флаг ДНР ко Дню республиканского символа, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.10.2025
В центре Донецка развернули флаг ДНР длиной 200 метров

В центре Донецка молодежь развернула флаг ДНР длиной 200 метров ко Дню флага

Участники патриотической акции на проспекте Ильича в Донецке
Участники патриотической акции на проспекте Ильича в Донецке
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
Участники патриотической акции на проспекте Ильича в Донецке
ДОНЕЦК, 25 окт - РИА Новости. Молодежь Донецка развернула в центре города 200-метровый флаг ДНР ко Дню республиканского символа, передает корреспондент РИА Новости.
"Сегодня праздник Донецкой Народной Республики, сегодня День флага… Сегодня, несмотря на прекрасную погоду, проливной дождь, мы с командой "Молодой Гвардии" вышли на центральный проспект нашей столицы и развернули 200-метровый флаг республики", - рассказал журналистам руководитель "Молодой гвардии" в ДНР Сергей Добровольский.
Он добавил, что для всех участников мероприятия флаг ДНР имеет огромное значение.
Флаг был развернут на пересечении улицы Постышева и проспекта Ильича в Ворошиловском районе города. В мероприятии приняли участие более 100 человек.
День флага ДНР отмечается ежегодно 25 октября с 2014 года.
Донбасс — сердце России: как на месте овечьего хутора выросли терриконы - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
"Донбасс — сердце России": как регион стал промышленным центром страны
28 мая, 13:00
 
ОбществоДонецкая Народная РеспубликаДонецкМолодая гвардия
 
 
