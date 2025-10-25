https://ria.ru/20251025/donetsk-2050534445.html
В центре Донецка развернули флаг ДНР длиной 200 метров
В центре Донецка развернули флаг ДНР длиной 200 метров
Молодежь Донецка развернула в центре города 200-метровый флаг ДНР ко Дню республиканского символа, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.10.2025
2025-10-25T09:18:00+03:00
2025-10-25T09:18:00+03:00
2025-10-25T09:18:00+03:00
общество
донецкая народная республика
донецк
молодая гвардия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/19/2050558394_0:15:3587:2033_1920x0_80_0_0_65d37a019c15b27fdc455b12652ab9aa.jpg
https://ria.ru/20250528/donbass-2020442613.html
донецкая народная республика
донецк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/19/2050558394_429:0:3158:2047_1920x0_80_0_0_71b59b1257744118bc370765fb208c5a.jpg
В центре Донецка развернули флаг ДНР длиной 200 метров
В центре Донецка молодежь развернула флаг ДНР длиной 200 метров ко Дню флага