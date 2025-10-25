Девушка бесследно исчезла в собственном доме. Правду узнали через 12 лет

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Молодая учительница вернулась к себе домой после обычного рабочего дня. Она закрыла за собой входную дверь — и после этого ее никто не видел. Страшную правду удалось узнать лишь спустя 12 лет.

Заветная мечта

Американка Тара Гринстед сочетала в себе не только внешнюю привлекательность, но и острый ум. Так говорили все, кто ее знал.

Участвуя в конкурсах красоты, девушка старательно откладывала все полученные призы, чтобы продолжить платить обучение: ее заветной мечтой было стать преподавателем истории.

© Getty Images / EyeEm Mobile GmbH Выпускники университета © Getty Images / EyeEm Mobile GmbH Выпускники университета

Благодаря заработанным средствам Тара поступила в колледж Мидл Джорджии, а затем продолжила образование в Валдостском государственном университете, где получила степень магистра.

Во время учебы она легко находила общий язык с новыми знакомыми, отличалась усердием и целеустремленностью. Еще в студенческие годы Гринстед начала работать в средней школе, где быстро наладила отношения как с коллегами, так и с учениками.

Она поддерживала теплые отношения с родителями, дружила с соседями, и в ее окружении было множество знакомых. Но однажды, поздним октябрьским вечером, все изменилось. Молодая учительница вернулась домой, закрыла за собой дверь — и бесследно исчезла.

Очень странная и единственная зацепка

После исчезновения Тары директор школы Ирвин Бобби Коннер заявил: "Тара обладала поистине магнетической личностью, и дети ее обожали. Эта трагедия глубоко затронула всех нас".

Тара Гринстед Тара Гринстед

В небольшом городке, где жизнь каждого проходит на виду, все было именно так. Соседи знали распорядок дня друг друга — когда кто возвращается домой, садится ужинать и так далее. То же самое относилось и к Таре.

Местные жители, часто видевшие ее на совместных пикниках, собраниях и праздниках, отмечали, что ее жизнь была словно на ладони: она обычно возвращалась домой в одно и то же время и включала свет в спальне. Этот свет стал для многих своеобразным знаком, что с Гринстед все в порядке.

Но в ту роковую субботу, 22 октября 2005 года, свет в ее доме не зажегся, и соседи начали беспокоиться. На следующий день Тара не ответила на несколько звонков от матери, а в понедельник не вышла на работу.

© AP Photo / ELLIOTT MINOR Дом Тары Гринстед, штат Джорджия © AP Photo / ELLIOTT MINOR Дом Тары Гринстед, штат Джорджия

Через два дня к расследованию подключилась полиция. Осмотр дома Тары показал, что внутри остались ее мобильный телефон и машина, припаркованная рядом. Насторожило отсутствие ключей и кошелька. А также стодолларовая купюра, оставленная в салоне автомобиля.

Было маловероятно, что Тара, так усердно копившая на образование, стала бы просто бросать деньги. Однако других существенных зацепок не обнаружили. Единственной находкой стал маленький обрывок латексной перчатки, но и это не помогло следствию.

Пропала еще одна девушка

В течение трех лет расследование дела практически не продвигалось. Многократные опросы знакомых, коллег и родственников не принесли значимых результатов.

В 2008 году внимание к ее делу возобновилось в связи с исчезновением другой девушки — Дженнифер Кесси. Американский документальный телесериал "48 часов" обратил внимание на схожие обстоятельства.

© Getty Images / welcomia Автомобили полиции © Getty Images / welcomia Автомобили полиции

Как и в ситуации с Тарой, Дженнифер пропала после возвращения с работы 23 января 2006 года. На следующий день ее автомобиль был обнаружен недалеко от дома, но следов борьбы найдено не было.

Данное обстоятельство побудило детективов пересмотреть материалы дела Гринстед. Эксперты выдвинули предположение, что обе могли стать жертвами одного и того же человека.

© Getty Images / Geerte Verduijn Девушка открывает дверь дома © Getty Images / Geerte Verduijn Девушка открывает дверь дома

Однако установить связь между двумя исчезновениями не удалось из-за отсутствия конкретных улик. Вскоре расследование снова было приостановлено.

Страшная правда раскрыта

Спустя год дело Тары Гринстед вновь привлекло внимание общественности. На этот раз причиной стало шокирующее видео, распространившееся по всей Америке. На записи человек со скрытым лицом и измененным голосом назвал себя серийным убийцей, заявив о 16 жертвах, среди которых упомянул и Тару Гринстед.

Это видео позволило следствию установить личность звонившего — им оказался 27-летний Эндрю Хейли. Однако в ходе допроса выяснилось, что Хейли не имел никакого отношения к преступлениям. Молодой человек признался, что записал это видео в погоне за популярностью, надеясь привлечь подписчиков в социальных сетях. За ложные показания и препятствование правосудию он был приговорен к двум годам тюремного заключения.

© Getty Images / gorodenkoff Заключенный © Getty Images / gorodenkoff Заключенный

В последующие годы полиция продолжала работать с делом, опрашивая свидетелей и проверяя новые версии. Периодически появлялись люди, утверждавшие, что видели Тару взволнованной в день исчезновения, однако эти показания не помогали продвинуться в расследовании.

Неожиданный прорыв произошел лишь в 2017 году, когда одна из знакомых Тары обратилась к детективам с важной информацией.

Она сообщила, что ее парень Бо Дьюкс признался в соучастии в убийстве учительницы в 2005 году. Тот заявил, что вечером 22 октября его друг Райан Александр Дьюк, находясь под воздействием наркотиков, решил совершить ограбление.

© Associated Press Райан Дьюк © Associated Press Райан Дьюк

Первым домом, который он выбрал, оказалось жилище Тары Гринстед. Проникнув внутрь, он начал обыскивать комнаты и разбудил спящую хозяйку. Девушка попыталась сопротивляться, но Дьюк убил ее.

Наблюдали 12 лет

После убийства Райан Дьюк позвонил своему другу Бо Дьюксу с просьбой помочь спрятать тело Тары на участке его родителей. Эти новые подробности вызвали волну возмущения в обществе. Особенно шокирующим стало то, что преступник был лично знаком с девушкой, как выяснилось, он ранее учился в той же школе.

Коллеги погибшей учительницы были потрясены, узнав личность убийцы. Преподавательница Венди Макфарланд поделилась:

"Я сразу же заплакала. Это были и слезы радости, и облегчения, и слезы, которые сдерживались столько лет. Я знала его. Я видела его в коридорах школы. Я болела за него на футбольном поле, на теннисных кортах во время школьных матчей. Это чудовищно".

© AP Photo Бо Дьюкс © AP Photo Бо Дьюкс

Оба преступника предстали перед судом. На заседаниях они плакали и умоляли родителей Тары о прощении.

Адвокаты пытались смягчить приговор, утверждая, что убийство не было заранее спланированным. Однако эти попытки не возымели эффекта: 22 марта 2019 года Бо Дьюкс был приговорен к 25 годам тюремного заключения. Суд над Райаном Дьюком продолжается, обвинение настаивает на пожизненном сроке.