Умер один из дропперов в деле об афере с квартирой Долиной

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Умер один из дропперов в деле об афере с квартирой певицы Ларисы Долиной, который получил от нее 15 миллионов рублей.

« "В ходе рассмотрения гражданского дела установлено, что Келдыбаев А. В. умер. <…> Производство по гражданскому делу прекращено в части требований, предъявленных к ответчику Келдыбаеву А. В", — указано в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Во время оперативно-разыскных мероприятий выяснилось, что в июне 2024 года он получил на банковский счет от Долиной пять миллионов рублей, затем еще десять.

В январе Йошкар-Олинский городской суд взыскал 62,7 миллиона в пользу певицы по иску первого зампрокурора ЦАО Москвы о незаконном обогащении в рамках дела о хищении.

Как следует из решения суда, с десяти ответчиков в пользу Долиной взыскали 62 743 722 рублей 50 копеек, включая проценты за пользование чужими деньгами. Среди них четверо фигурантов дела.

На скамье подсудимых находятся Андрей Основа, Артур Каменецкий, Анжела Цырульникова и Дмитрий Леонтьев. Их обвинили в мошенничестве, совершенном организованной группой, в особо крупном размере. Все они находятся в СИЗО.

По версии следствия, фигуранты с 2 апреля года по 12 июля 2024 года путем обмана они похитили 175 120 000 рублей. Они также лишили певицу права на квартиру в Ксеньинском переулке, ее рыночная стоимость которой превышает 138 миллионов. Общий ущерб с учетом комиссии банков за совершенные операции и расходов на сделку превышает 317 миллионов.

Дело возбудили в день обращения заявительницы, в течение суток задержали 53-летнюю женщину-курьера Анжелу Цырульникову — предполагаемую пособницу аферистов. Артур Каменецкий, по данным прокуратуры, привлек жителя Йошкар-Олы Дмитрия Леонтьева и давал ему указания, а на его карту Долина 21 июня перевела десять миллионов.