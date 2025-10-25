Рейтинг@Mail.ru
Умер один из дропперов в деле об афере с квартирой Долиной
11:01 25.10.2025 (обновлено: 13:48 25.10.2025)
Умер один из дропперов в деле об афере с квартирой Долиной
Умер один из дропперов в деле об афере с квартирой Долиной - РИА Новости, 25.10.2025
Умер один из дропперов в деле об афере с квартирой Долиной
Умер один из дропперов в деле об афере с квартирой певицы Ларисы Долиной, который получил от нее 15 миллионов рублей. РИА Новости, 25.10.2025
происшествия
москва
лариса долина
йошкар-ола
цао
происшествия, москва, лариса долина, йошкар-ола, цао
Происшествия, Москва, Лариса Долина, Йошкар-Ола, ЦАО
Умер один из дропперов в деле об афере с квартирой Долиной

Умер дроппер Келдыбаев, обналичивший 15 млн рублей Ларисы Долиной

Лариса Долина на концерте
Лариса Долина на концерте - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Умер один из дропперов в деле об афере с квартирой певицы Ларисы Долиной, который получил от нее 15 миллионов рублей.
"В ходе рассмотрения гражданского дела установлено, что Келдыбаев А. В. умер. <…> Производство по гражданскому делу прекращено в части требований, предъявленных к ответчику Келдыбаеву А. В", — указано в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Фигурант уголовного дела о мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной Анжела Цырульникова на заседании Таганского суда Москвы - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Курьер, арестованная по делу Долиной, заявила об ухудшении здоровья
30 сентября, 06:31
Во время оперативно-разыскных мероприятий выяснилось, что в июне 2024 года он получил на банковский счет от Долиной пять миллионов рублей, затем еще десять.
В январе Йошкар-Олинский городской суд взыскал 62,7 миллиона в пользу певицы по иску первого зампрокурора ЦАО Москвы о незаконном обогащении в рамках дела о хищении.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
Фигурант дела об афере с квартирой Долиной подал заявление на участие в СВО
27 сентября, 06:17
Как следует из решения суда, с десяти ответчиков в пользу Долиной взыскали 62 743 722 рублей 50 копеек, включая проценты за пользование чужими деньгами. Среди них четверо фигурантов дела.
На скамье подсудимых находятся Андрей Основа, Артур Каменецкий, Анжела Цырульникова и Дмитрий Леонтьев. Их обвинили в мошенничестве, совершенном организованной группой, в особо крупном размере. Все они находятся в СИЗО.
По версии следствия, фигуранты с 2 апреля года по 12 июля 2024 года путем обмана они похитили 175 120 000 рублей. Они также лишили певицу права на квартиру в Ксеньинском переулке, ее рыночная стоимость которой превышает 138 миллионов. Общий ущерб с учетом комиссии банков за совершенные операции и расходов на сделку превышает 317 миллионов.
Дело возбудили в день обращения заявительницы, в течение суток задержали 53-летнюю женщину-курьера Анжелу Цырульникову — предполагаемую пособницу аферистов. Артур Каменецкий, по данным прокуратуры, привлек жителя Йошкар-Олы Дмитрия Леонтьева и давал ему указания, а на его карту Долина 21 июня перевела десять миллионов.
Ранее Каменецкий и Леонтьев признали вину, сообщала прокуратура Москвы.
Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко в Пресненском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Квартиру гадалки из дела экс-полковника ФСБ не могут выставить на торги
15 октября, 05:39
 
Происшествия Москва Лариса Долина Йошкар-Ола ЦАО
 
 
