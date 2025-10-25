Рейтинг@Mail.ru
У России низкое соотношение госдолга к ВВП, отметил Дмитриев
07:24 25.10.2025
У России низкое соотношение госдолга к ВВП, отметил Дмитриев
У России низкое соотношение госдолга к ВВП, отметил Дмитриев

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Россия имеет одно из самых низких в мире соотношений госдолга к ВВП.
"Факты важны для опровержения ложных утверждений. У России одно из самых низких соотношений госдолга к ВВП в мире", - прокомментировал Дмитриев в соцсети X публикацию, согласно которой соотношение госдолга РФ к ВВП составляет 20%.
Для сравнения в публикации пользователя социальной сети приводятся соотношения для Италии (137%), Франции (111%), Испании (108%), Великобритании (101%), Германии (64%), Польши (51%) и Турции (29%).
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
МВФ оценил уровень госдолга России в 2025 году
15 октября, 15:53
 
ЭкономикаРоссияФранцияИталияКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
