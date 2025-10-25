Разжигатели конфликта на Украине боятся мира, заявил Дмитриев

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что разжигатели конфликта на Украине боятся мира, потому что он раскроет их истинное лицо.