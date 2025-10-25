Рейтинг@Mail.ru
Разжигатели конфликта на Украине боятся мира, заявил Дмитриев - РИА Новости, 25.10.2025
07:11 25.10.2025
Разжигатели конфликта на Украине боятся мира, заявил Дмитриев
Разжигатели конфликта на Украине боятся мира, заявил Дмитриев
россия, украина, сша, кирилл дмитриев, владимир путин, дональд трамп, российский фонд прямых инвестиций
Россия, Украина, США, Кирилл Дмитриев, Владимир Путин, Дональд Трамп, Российский фонд прямых инвестиций
Разжигатели конфликта на Украине боятся мира, заявил Дмитриев

Кирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что разжигатели конфликта на Украине боятся мира, потому что он раскроет их истинное лицо.
Таким образом Дмитриев прокомментировал пост пользователя социальной сети X, который привел слова главы венгерского МИД Петера Сийярто, выразившего в интервью телеканалу CNN надежду на то, что страны Европы обеспечат пролет самолета президента России Владимира Путина в Венгрию на саммит с президентом США Дональдом Трампом, в противном случае получится, что они не хотят мира.
"Это верно и хорошо сказано. Поджигатели войны боятся мира, потому что мир раскрывает их истинное лицо, построенное на лжи, наживе и бюрократической власти", - написал Дмитриев в социальной сети X.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин, как и Трамп, не исключает проведения саммита между Россией и США в будущем.
Дмитриев рассказал, в чем состоит решение конфликта на Украине
