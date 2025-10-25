Дмитриев заявил, что американцы не знают, что Россия хотела вступить в НАТО

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что более 99% американцев не знают, что РФ в прошлом хотела вступить в НАТО.

Он также отметил, что есть много фактов о России, которые показывают, что она была очень открыта для западного мира.