Дмитриев рассказал, в чем состоит решение конфликта на Украине

ВАШИНГТОН, 25 окт - РИА Новости. Решение украинского конфликта включает ряд элементов, среди которых вопрос территорий, нейтралитет Украины и гарантии безопасности, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Дмитриев добавил, что при понимании того, как могут быть решены данные вопросы дипломатическим путем, решение конфликта может произойти в "достаточно короткие" сроки.