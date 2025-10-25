Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев рассказал, в чем состоит решение конфликта на Украине
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:45 25.10.2025 (обновлено: 05:05 25.10.2025)
Дмитриев рассказал, в чем состоит решение конфликта на Украине
Дмитриев рассказал, в чем состоит решение конфликта на Украине

ВАШИНГТОН, 25 окт - РИА Новости. Решение украинского конфликта включает ряд элементов, среди которых вопрос территорий, нейтралитет Украины и гарантии безопасности, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Существует несколько элементов. Один из них - это гарантии безопасности для Украины. Россия заявила: "Да, Россия открыта для гарантий безопасности для Украины". Безусловно, существует территориальный вопрос, связанный с русским населением, которое подверглось атакам со стороны украинских сил еще до начала конфликта. Кроме того, существует вопрос нейтралитета Украины, который важен для безопасности России", - сказал он в интервью Fox News.
Дмитриев добавил, что при понимании того, как могут быть решены данные вопросы дипломатическим путем, решение конфликта может произойти в "достаточно короткие" сроки.
Дмитриев надеется, что решение по Украине будет достигнуто в разумные сроки
