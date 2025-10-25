https://ria.ru/20251025/dmitriev-2050513723.html
Дмитриев рассказал, в чем состоит решение конфликта на Украине
Дмитриев рассказал, в чем состоит решение конфликта на Украине - РИА Новости, 25.10.2025
Дмитриев рассказал, в чем состоит решение конфликта на Украине
Решение украинского конфликта включает ряд элементов, среди которых вопрос территорий, нейтралитет Украины и гарантии безопасности, заявил глава РФПИ,... РИА Новости, 25.10.2025
2025-10-25T01:45:00+03:00
2025-10-25T01:45:00+03:00
2025-10-25T05:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010707740_0:166:2287:1452_1920x0_80_0_0_602498c12a8e4faa237ac72631dba7cc.jpg
https://ria.ru/20251025/dmitriev-2050512753.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010707740_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e058c017f0fcf44cefb0116434c05ed6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций
Дмитриев рассказал, в чем состоит решение конфликта на Украине
Дмитриев: решение конфликта на Украине состоит из нескольких элементов