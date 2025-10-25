Дмитриев заявил, что не будет просить ослабить санкции против России

ВАШИНГТОН, 25 окт - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что в ходе встреч в США не будет просить ослабления санкций.