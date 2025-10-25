Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев заявил, что не будет просить ослабить санкции против России - РИА Новости, 25.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:13 25.10.2025
https://ria.ru/20251025/dmitriev-2050511586.html
Дмитриев заявил, что не будет просить ослабить санкции против России
Дмитриев заявил, что не будет просить ослабить санкции против России - РИА Новости, 25.10.2025
Дмитриев заявил, что не будет просить ослабить санкции против России
Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что в ходе встреч... РИА Новости, 25.10.2025
2025-10-25T01:13:00+03:00
2025-10-25T01:13:00+03:00
экономика
сша
россия
кирилл дмитриев
дональд трамп
мария захарова
роснефть
лукойл
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/17/2001157827_234:216:3065:1809_1920x0_80_0_0_e363ace51d4f6de23f1e9b06266b8424.jpg
https://ria.ru/20251025/dmitriev-2050511451.html
https://ria.ru/20251025/dmitriev-2050510853.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/17/2001157827_324:0:3055:2048_1920x0_80_0_0_429102c40c433ebfe3ad117300fbb86e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, сша, россия, кирилл дмитриев, дональд трамп, мария захарова, роснефть, лукойл, российский фонд прямых инвестиций
Экономика, США, Россия, Кирилл Дмитриев, Дональд Трамп, Мария Захарова, Роснефть, ЛУКОЙЛ, Российский фонд прямых инвестиций
Дмитриев заявил, что не будет просить ослабить санкции против России

Дмитриев не будет просить ослабить санкции против РФ на встречах в США

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкКирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Кирилл Дмитриев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 25 окт - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что в ходе встреч в США не будет просить ослабления санкций.
В пятницу Дмитриев объявил, что прибыл в США.
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
Дмитриев заявил, что прекращение огня на Украине не решит конфликт
01:10
"Нет. Диалог важен, только через диалог можно разрешить конфликт. Думаю, важно понимать российскую позицию, российские обеспокоенности в сфере безопасности. Санкции не такое большое дело", - заявил Дмитриев в интервью СNN о теме предстоящих контактов.
Так он ответил на вопрос, будет ли на своих встречах с представителями США просить ослабления введенных на этой неделе администрацией Дональда Трампа санкций.
Министерство финансов США в среду включило "Роснефть", "Лукойл" и 34 дочерних структуры этих компаний в новый пакет санкций. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, новые санкции минфина США против российских компаний "Роснефть" и "Лукойл" не повлекут проблем для России, у которой сформировался устойчивый иммунитет к подобным рестрикциям. Однако они, по ее словам, посылают контрпродуктивный сигнал, в том числе с точки зрения украинского урегулирования.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
Дмитриев заявил, что усилия Трампа по Украине не напрасны
01:01
 
ЭкономикаСШАРоссияКирилл ДмитриевДональд ТрампМария ЗахароваРоснефтьЛУКОЙЛРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала